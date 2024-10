Sfatul pe care un celebru compozitor îl dă tinerilor sub 18 ani, după moartea lui Liam Payne, fostul star de la One Direction

Guy Chambers, compozitorul și prietenul lui Robbie Williams, se numără printre figurile industriei muzicale care cer schimbări în urma morții tragice a lui Liam Payne, fostul star de la One Direction.

Unul dintre cei mai importanți compozitori din Marea Britanie a spus că persoanele sub 18 ani nu ar trebui să fie împinse așa devreme în celebritatea pop, în urma morții lui Liam Payne. Acesta a murit miercuri, 16 octombrie, la vârsta de 31 de ani. Muzicianul britanic a decedat după ce a căzut de la etajul trei al unui hotel din Buenos Aires, în Argentina

Compozitorul Guy Chambers a cerut industriei muzicale să nu mai lucreze cu talente sub vârsta de 18 ani. „Cred că a pune un tânăr de 16 ani într-o lume a adulților ca asta, este cu adevărat dăunător. Robbie a experimentat asta, cu siguranță”, a spus el pentru Observer.

Guy Chambers este compozitorul și unul dintre prietenii lui Robbie Williams. „Am patru copii, așa că mă gândesc mult la asta. Știu că în cazul lui Robbie, cu Take That, nu a existat nicio protecție adecvată pentru a avea grijă de cei care erau adolescenți. Asta a fost cu mult timp în urmă, dar nu văd prea multe semne de schimbare. Nu se acordă mult mai multă grijă, așa cum am observat eu, de la oamenii implicați în marile show-uri de talente de televiziune.”, a mai adăugat compozitorul.

Acesta mai consideră că afacerea de divertisment ar trebui să stabilească noi standarde: „Aș sugera ca oamenii să nu fie într-o trupă de băieți până la vârsta de 18 ani, iar industria ar trebui să țină cont de asta”.

„Oamenii sunt încă imaturi la 16 ani”

Aceste griji sunt repetate de Mike Smith, fostul șef al industriei muzicale la Warner/Chappell, care a lucrat și la EMI și Columbia.

„Nu sunt sigur dacă este ceva pentru legislație, dar cu cât un tânăr poate amâna mai mult o carieră în muzică, cu atât mai bine”, a spus el, potrivit The Guardian.

Mike Smith atrage atenția asupra imaturității tinerilor.

„Desigur, nu este nimic rău în a forma o trupă în adolescență, dar admirația mea se îndreaptă către oricine iese dintr-o carieră profesională timpurie într-o formă mentală bună. Am semnat odată cu o tânără trupă irlandeză numită Strypes și am fost inconfortabil cu nivelul de responsabilitate pe care îl simțeam. Oamenii sunt încă imaturi la 16 ani, așa că însuși gândul de a trece prin toată acea nebunie când nu ai idee cine ești încă este alarmant.”

Mike Smith a lucrat cu multe trupe și cântăreți, inclusiv Blur, Robbie Williams, Supergrass și Arctic Monkeys.

Nevoia de o mai bună protecție a tinerilor care au devenit vedete pop a devenit urgentă după moartea lui Payne, fiind determinată de criticile tot mai dese aduse industriei muzicale.

Liam Payne a vorbit, în trecut, despre luptele sale pentru a-și găsi stabilitatea mentală după faima sa bruscă ca membru al One Direction.

Liam Payne a fost, alături de Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik şi Harry Styles, unul dintre membrii grupului de băieţi format în 2010 şi care s-a bucurat de un succes uluitor.