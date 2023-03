Seară decisivă la „America Express“: cine părăsește concursul și care sunt cele două echipe finaliste

Una dntre cele trei echipe va fi eliminată. Competiția de la Antena 1 continuă cu două curse în care provocările se vor dovedi din ce în ce mai grele.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt concurenții rămași în lupta pentru un loc în marea finală. Punctul culminant al acestei seri va fi deschiderea cuferelor: echipa care are cutia cu totemul roșu își încheie aventura pe Drumul aurului.

Cine va părăsi competiția și care sunt cele două echipe care vor juca marea finală de pe 26 martie, la Antena 1, telespectatorii vor afla în ediția reality show-ului din această seară, de la ora 20.30.

Numărătoarea inversă spre ultima eliminare de pe Drumul aurului înainte de marea finală „America Express“ a început în ediția de aseară a reality show-ului. Irina Fodor a pus în joc mult temutele cutii: una dintre ele conține totemul roșu al eliminării. Ieri, prima cutie a ajuns la Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, echipa care a încheiat pe ultimul loc cursa.

Finalul spectaculoasei curse dedicate carnavalului de la Barranquilla a adus, în ediția de ieri seară, victoria echipei formate din Cătălin Bordea și Nelu Cortea, care a obținut astfel un avantaj extrem de important: plecarea în următoarea întrecere cu un avans de 15 minute.

Azi este seara decisivă la „America Express“: competiția continuă cu două curse foarte grele. „Am zis că-mi dau sufletul, nu mai rezistam. Am făcut un efort fantastic", a declarat Cătălin Scărlătescu. „Nu-mi aduc aminte să mai fi făcut ceva atât de greu. Am simțit că nu mai pot și că dacă mă opresc nu mai plec de-acolo“, a mărturisit și Andreea Bălan.

Echipele vor face tot posibilul să nu ajungă pe ultimul loc, folosindu-și întreaga energie în misiuni de anduranță, pentru a evita amenințătoarea ipostază de a lua o cutie la finalul fiecăreia dintre cele două întreceri. Punctul culminant al acestei seri va fi deschiderea cuferelor: echipa care are cutia cu totemul roșu își încheie aventura pe Drumul aurului.