Salman Khan a fost surprins purtând un ceas spectaculos de 3 milioane de dolari, încrustat cu 714 diamante, într-un videoclip viral care a cucerit rapid rețelele de socializare.

Unul dintre cele mai râvnite ceasuri din lume, Billionaire III, creația celebrului bijutier Jacob Arabo, este considerat o capodoperă exclusivistă.

Un videoclip îl surprinde pe superstarul de la Bollywood în timp ce creatorul senzaționalei piese, care este și fondator și director creativ al Jacob & Co., îl ajută pe Salman să-și pună ceasul rar și prețios pe mână, după care se îmbrățișează. La final, cu un zâmbet plin de mândrie, Salman Khan arată ceasul strălucitor către cameră.

Clipul, postat pe contul de Instagram al lui Arabo, este însoțit de un mesaj memorabil: „Nu las pe nimeni să încerce ceasul meu Billionaire, dar pentru Salman Khan am făcut o excepție”.

Billionaire III – de la opulență la raritate

Creat în ediție limitată, de doar 18 exemplare, Billionaire III este o bijuterie rară din aur alb de 18 carate, care continuă moștenirea legendarului său predecesor, Billionaire, reflectând viziunea creatorului de a combina bijuteriile de lux cu ceasornicăria fină. Este vorba despre primul ceas skeleton tourbillon, lansat în 2016, complet acoperit de diamante, de dimensiuni impresionante. Billionaire a stabilit recorduri ca preț și design, și a dat naștere unor variații ulterioare, precum Billionaire III.

Carcasa și inelul interior al noului ceasul sunt înfrumusețate cu 152 de diamante tăiate în formă de smarald, iar podurile mecanismului sunt împodobite cu 57 de diamante tăiate tip baghetă. Brățara strălucitoare este și ea decorată cu alte 504 diamante albe, ceea ce face ca prețiosul ceas să aibă în final un total impresionant de 714 diamante. Greutatea de aproximativ 130 de carate a diamantelor, îl transformă într-o adevărată operă de artă unică.

De asemenea, energia stocată permite mecanismului manual să funcționeze timp de 72 de ore, ceea ce este considerat un record în materie pentru un astfel de ceas cu diamante.

Devine astfel dintr-un accesoriu un simbol al bogăției și puterii, pe care Jacob & Co l-a descris astfel: „Billionaire III este expresia supremă a luxului. Atractivitatea sa unică este destinată regilor, oricare ar fi castelul lor”.

Printre clienții Jacob & Co se numără și Cristiano Ronaldo

Mai există și alte variații colorate pentru Billionaire III - din smaralde, rubine, dar și curcubeu de pietre prețioase - safire, rubine, diamante etc.. Prețul unui astfel de ceas cu diamante sau alte pietre prețioase poate ajunge la 5 milioane de dolari, în funcție de versiune.

De altfel, numeroase personalități de top, din sport, afaceri și muzică afișează ceasuri spectaculoase de la Jacob & Co. De exemplu, Cristiano Ronaldo, care a lansat o linie de ceasuri în colaborare cu Jacob & Co x CR7, deține mai multe piese impresionante, inclusiv un ceas Jacob & Co. Twin Turbo Furious, în valoare de 2 milioane de dolari și un model tematic saudit de 780.000 de dolari. Nita Ambani, soția celui mai bogat om din Asia, Mukesh Ambani, a fost văzută purtând un ceas Jacob & Co de 360.000 de dolari împodobit cu pietre prețioase, la aniversarea nepoților săi. Se așteaptă ca cererea ceasuri cu diamante sau alte pietre prețioase să continue să crească din partea celor mai bogați oameni ai lumii.