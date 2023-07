Rona Hartner, noi dezvăluiri despre cancerul în stadiul 4: „Am o tumoare de 5 cm la plămâni și 7 tumori pe creier“

Artista a fost diagnosticată recent cu cancer la plămâni cu metastaze la creier. Nu mai are voie să lucreze, iar tumorile nu sunt operabile.

La patru ani după ce s-a vindecat de un cancer la colon, Rona Hartner trece printr-o perioadă extreme de dificilă. În urmă cu două săptămâni, actrița și cântăreața a fost diagnosticată cu o nouă formă de cancer, la plămâni cu metastaze la creier.

Deși boala este în stadiul patru, un stadiu foarte avansat, iar Rona Hartner a fost nevoită să stopeze toate proiectele artistice, ea nu renunță să lupte și să spere că va învinge din nou cancerul, mai ales cu ajutorul credinței.

„Medicii mi-au descoperit la plămâni o tumoare de cinci centimetri, cele pe creier sunt mici, de 15 mm fiecare, dar sunt șapte, și la glandele suprarenale au văzut metastaze. Aceste tumori nu sunt operabile. Tratamentul îl voi face în Franța. O să urmez nu citostatice, ci imunoterapie, e mai suportabilă“, a declarat Rona Hartner pentru Playtech.

Nu mai are voie să urce pe scenă

Cântăreața a mărturisit că nu se simte bine, de aceea medicii i-au interzis orice activitate care ar putea să o afecteze și mai mult. Drept urmare, toate proiectele sale au fost puse pe pauză.

„Mai aveam concerte, dar, din cauza problemelor de sănătate, medicii mi-au interzis să mai călătoresc cu avionul. Nu mai am voie nici măcar să conduc mașina, am un șofer care mă duce unde am treabă. Nu mai am voie nici pe scenă, s-ar putea să fie nevoie de o pauză artistică, de vreo doi ani, de un concediu medical foarte lung, pentru refacere, timp în care, din păcate, nu pot câștiga bani. Boala mi-a dat totul peste cap“, a povestit Rona Hartner, conform Playtech.

Artista privește această nouă încercare drept un test divin și crede că rugăciunile și atitudinea pozitivă o vor ajuta și de această dată în lupta cu boala.

„Boala e în stadiul patru, nu e bine. Când ești bolnav, te abandonezi lui Dumnezeu. Nu știu ce deznodământ o să aibă această nouă boală, pneumonie, metastaze la cap, cancerul se comportă cam agresiv, dar Dumnezeu e mare, îl rog pentru un miracol, în fiecare zi fac rugăciuni: «Cancerule, ieși din mine!». N-am terminat misiunea pe pământ, am o voință proprie“, a mai spus Rona Hartner pentru sursa citată.