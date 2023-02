Reacția lui Cosmin Seleși, după ce emisiunea lui va fi înlocuită la Pro TV

Ultimele ediții din primul sezon al emisiunii „Batem Palma?”, prezentate de Cosmin Seleși, vor fi difuzate la Pro Tv în această săptămână.

În locul emisiunii concurs „Batem palma“, din 6 martie, Cabral revine cu „Ce spun românii”, emisiunea va fi difuzată în fiecare zi, de la ora 18.00, pe PRO TV și VOYO.

„Nu-mi vine să cred că am ajuns și la acest moment când vă putem spune că urmează să-i cunoașteți pe ultimii cinci concurenți ai primului sezon! Mă simt super norocos pentru că am avut ocazia să-i am alături de mine pe toți acești oameni minunați, încărcați de energie și de voie bună. A fost o super atmosferă pe platourile de filmare, iar faptul că cei de acasă ne-au fost alături la fiecare ediție într-un număr atât de mare înseamnă că am reușit să le aducem și lor starea noastră.

Chiar dacă acum am ajuns aproape de final, vă pot spune să rămâneți cu ochii pe paginile noastre până vom reveni cu noi detalii despre sezonul următor”, a spus Cosmin Seleși.

Emisiunea a început la sfârșitul anului trecut.

Filmările pentru show-ul „Ce spun românii” au fost reluate după o pauză în care telespectatorii PRO TV s-au bucurat de show-ul „Batem palma?”, prezentat de Cosmin Seleși. Acesta nu a anunțat când va reveni pe post cu un nou sezon.

Concurenții și-au testat norocul și intuiția, au eliminat cutii, au analizat ofertele Băncii și, la sfârșit, au plecat acasă cu premii.