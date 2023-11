Reacția Andreei Esca după ce fiica ei, Alexia Eram și-a cumpărat din banii proprii un bolid de lux

Alexia Eram a dezvăluit pentru Cancan ce părere a avut mama ei, Andreea Esca, atunci când și-a cumpărat noua mașină, în valoare de 60.000 de euro.

Alexia Eram și-a cumpărat singură mașina visurilor ei, mai exact un BMW M240i, în valoare de 60.000 de euro.

„O altă mașină, la care visam de mult, dar pentru care am avut nevoie de mai mulți bani. Pentru că, în pofida a ceea ce ar putea crede unii, alții, nu mai iau bani de la ai mei din anul 2 de facultate. Iată-mă, așadar, aici, fericită de achiziție”, a declarat fiica Andreei Esca.

Mai mult, Volkswagenul Golf 6, prima „dragoste” a Alexiei, pare să nu fie pe lista de vânzare a concurentei de la America Express. Influencerița nu vrea să-și vândă mașina pe care a învățat să conducă, ci îl așteaptă pe Aris să obțină permisul, ca să i-o înmâneze.

„Nu cred că-l vând. Pentru că e foarte practic, încap foarte multe cutii când am filmări și chestii, nu stau să mă chinui să le bag în cealaltă mașină. N-am probleme, urc cu ea peste tot, pe borduri, gropi, din astea. Și consumă și puțin”, a spus ea, clarificând că la alegerea noii mașini s-a sfătuit și cu iubitul Mario Fresh.

„Dar nu renunț la Golful meu. Să fie o mașină a lui de weekend?! Nu a ales-o Mario, dar el mi-a arătat-o și mi-a plăcut. Dar nu m-aș fi gândit niciodată la ea și sincer o ador. Sunt îndrăgostită de ea, chiar îmi place mult”, a mai spus ea pentru Cancan.

Totodată, Alexia Eram a dezvăluit că mama ei prefera ca fiica ei să meargă în continuare cu mașina veche.

„Îți dai seama că îi plăcea mai mult să rămân pe Golf. Dar mi-am dorit mașina asta, am fost foarte fericită că am putut să mi-o cumpăr singură. Și îmi place, asta contează. A fost munca mea, am putut să-mi iau ceva din banii pe care i-am muncit”, a mai spus tânăra.