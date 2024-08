Nicu Covaci avea o dezamăgire: „Sunt năpădit de coşmaruri” VIDEO

Liderul trupei Phoenix, Nicu Covaci, a cărui moarte a zguduit, vineri seara, milioane de fani, a mărturisit în 2017 într-un interviu pentru Adevărul ce-l întrista cel mai tare.

În urmă cu câțiva, ani artistul mărturisea, într-un interviu pentru „Adevărul“, de ce a ales să spună întotdeauna lucrurilor pe nume și ce îl întrista cel mai tare.

„Sunt destul de dezamăgit şi sunt năpădit de coşmaruri. Fac ce pot, eu încerc să întăresc şira spinării la români. Simt că este de datoria mea şi a celorlalţi artişti care comunică cu publicul. Nu numai manele şi „porcărele“, fă artă cu mesaj, încearcă să ajuţi ţara dacă poţi. Dar şi publicul este manipulat în aşa fel încât nu mai savureze o chestie autentică, bărbătească, patrioată. Vrea numai «distracţie». Adevărul este că oamenii sunt tracasaţi permanent şi au nevoie de această degajare, au nevoie de distracţie. Şi va trebui să fac nişte piese mai vesele, mai optimiste. Pentru că am făcut greşeala ca ultimul disc să-l fi făcut îngrozitor de negativist. Este foarte patriotic şi va trebui să fac nişte piese care să încurajeze lumea”, spunea, în 2017, Nicu Covaci.

„Mă mir că mai există oameni care-şi mai aduc aminte de Phoenix”

Mărturisea, atunci, ce surpriză a avut la întoarcerea în România:

„Adevărul este că mă mir că mai există oameni care-şi mai aduc aminte de Phoenix. Marea surpriză a fost când m-am întors în România în anii ’90. Eram în faţă la Palatul Copiilor, unde e parcul acela mare, şi erau 15.000 de oameni acolo. Oameni de la 70 de ani până la copii, cântau toţi piesele mele. Da, în continuare se cântă piesele, iar asta înseamnă că există încă o nevoie de încurajare. Până şi pe tricourile noastre scrie: «Găseşte-ţi şira spinării şi învaţă să spui nu». Dacă fiecare ar spune «nu», cei de sus n-ar mai putea să-şi facă de cap”.

„Suntem singura formaţie din lume care şi-a riscat viaţa să poată cânta liber”.

Era o perioadă prolifică pentru Phoenix, care marca atunci aniversarea a 55 de ani de la debut, dar şi 40 de ani de la momentul evadării din România comunistă, episod ce avea să transforme frumoasa poveste Phoenix în mit.

Sunt memorabile versurile melodiei „În umbra marelui URSS“, o piesă cu trimitere la vremuri de tristă amintire:

„Recunosc că am avut şi pe vremurile acelea probleme, pentru că noi aveam curajul să deschidem gura şi să spunem ceea ce credem. Piesele noastre erau încărcate de anumite tensiuni, lucruri pe care publicul le aprecia, dar celor de sus nu prea le convenea. De aceea am fost şi interzişi de multe ori. Am cântat interzişi fiind, până la urmă n-au mai putut să ne blocheze, noi spărgeam stadioane pe vremea aceea. Au vrut să mă bage la puşcărie şi a trebuit s-o tai din ţară. Singur nu aveam ce să fac afară, aşa că m-am întors şi mi-am scos toată formaţia peste cinci graniţe. Suntem singura formaţie din lume care şi-a riscat viaţa să poată cânta liber”, spunea Nicu Covaci.

„Era să fac puşcărie”

Vorbea cu patimă despre acei ani:

„Recunosc că noi eram un pericol la ora aceea pentru sistemul socialist. Aduceam influenţe de afară. Până în momentul în care am descopeit acel filon folcloric şi ne-am lansat, am găsit un drum, am spart o gheaţă. Ne-am lansat pe folclorul străvechi, arhaic, pe datini şi ritualuri creştine, am găsit un nou stil de interpretare cu mijloace moderne şi am câştigat publicul de partea noastră. Eu era să fac puşcărie. Însă, la ora aceea, să mă ierte Dumnezeu, şcolile, grădiniţele, doctorii erau pe gratis. Nu exista şomer. Terminai 12 clase sau o facultate, ştiai exact unde să mergi, te aştepta locul de lucru. Deci, diferenţele astea uriaşe între multimilionarii hoţi şi poporul care moare de foame nu existau. Nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă astăzi. Ne-am făcut mulţi duşmani, dar nu pot să spun decât ceea ce ştiu şi ce cred.

Despre marea reintâlnire a „Sfinților” de la Pheonix

Amintim că, la începutul anului trecut, Nicu Covaci, Mircea Baniciu, și Claudia Nedelcu Duca, producător de film TVR au venit la Adevărul Live într-o nouă ediție realizată și moderată de Antoaneta Banu, despre marea reintâlnire a „Sfinților” de la Pheonix și despre Phoenix. Har/Jar, un film documentar al Casei de Producţie TVR după un scenariu semnat de Cornel Mihalache și Claudia Nedelcu Duca care reunește membrii formației din perioada de dinaintea plecării din 1977.

Nicu Covaci a murit vineri seara, la câteva luni după ce a suferit o intervenție chirurgicală pe creier.