Metamorfoza unei vulpițe. Pamela Anderson, mai mult decât un sex-simbol: abuzurile din copilărie

Pamela Anderson a evoluat de la o fată care și-a dorit să fie model la una dintre cele mai mari sex-simboluri de la Hollywood.

Născută în British Columbia, Canada, Anderson a fost descoperită la vârsta de 22 de ani, în 1989, după ce a apărut la un meci de fotbal al echipei British Columbia Lions, purtând un tricou cu bere Labatt's. Ea a atras atenția companiei producătoare de bere și a fost angajată ca purtător de cuvânt al acesteia. În curând, Anderson a fost invitată la o audiție pentru Playboy și a apărut pe coperta revistei din octombrie 1989. Ea a continuat să pozeze pentru revistă timp de 22 de ani - mai mult decât orice alt model din istoria publicației, notează US Magazine.

Anderson a declarat pentru Us Weekly în 2018 că pentru ea a fost ca o terapie să pozeze pentru Playboy, după ce a suferit abuzuri sexuale în copilărie.

„Am fost extrem de timidă când eram copil. Când eram tânără, Playboy mi-a dat putere. Mi-a salvat cu adevărat viața”, a spus ea la acea vreme. „Mă simțeam foarte închisă în mine și aveam nevoie să mă eliberez. A fost o descoperire pentru mine, iar acolo am întâlnit artiști, activiști și oameni minunați. A fost o perioadă amuzantă și sălbatică".

Anderson a obținut primul ei rol important ca actriță în 1991, în serialul ABC „Home Improvement”, într-un rol recurent ca prima asistentă a lui Tim Taylor (interpretat de Tim Allen). Ea a părăsit serialul după două sezoane, când, un an mai târziu, a obținut rolul lui C.J. Parker în „Baywatch”. Anderson a jucat în serial timp de cinci sezoane, din 1992 până în 1997, fiind unul dintre cei mai longevivi membri ai distribuției.

Actrița nu a trebuit să își facă griji dacă va obține rolul, deoarece producătorii au cerut cu insistență să o primească în serial.

„Mi s-a cerut să dau audiție pentru Baywatch de nenumărate ori de când am apărut în Playboy”, și-a amintit ea într-un interviu acordat Fundației Pamela Anderson în 2018. „Nu mai fusesem niciodată la o audiție. Așa că nu m-am dus când m-au chemat. Până într-o zi, când am mers cu o prietenă. Amândouă am fost angajate pe loc. Au spus că sunt faimoasă imediat ce am intrat pe ușă. Nici nu a trebuit să mă prezint”.

Mai târziu, viața personală tumultuoasă a lui Anderson a intrat în centrul atenției, ea devenind cunoscută pentru relațiile sale, inclusiv cu Kid Rock, Rick Salomon și Tommy Lee, cu care are doi băieți.

Scandalul casetei porno și căsătoriile eșuate

Vedeta l-a întâlnit pe bateristul trupei Mötley Crüe, Tommy Lee, în februarie 1995. Cei doi s-au căsătorit 96 de ore mai târziu pe o plajă din Mexic. Caseta pe care au filmat-o în luna de miere, în timp ce făceau sex, a fost furată mai târziu, din casa lor, de un electrician. A fost primul sex tape viral al unor celebrități, iar filmarea de opt minute i-a transformat dintr-un cuplu cunoscut într-o senzaţie mondială. Ea a dat în judecată compania de distribuție a videoclipului, iar cei doi au ajuns la o înțelegere confidențială. Apoi, compania a pus din nou videoclipul la dispoziția abonaților pe site-urile sale.

Anderson a dat naștere fiului lor Brandon în iunie 1996 și fiului Dylan în decembrie 1997. Lee a stat șase luni în închisoarea din Los Angeles County în 1998 după ce a agresat-o pe Anderson. Cuplul a divorțat mai târziu în acel an.

Ea a dezvăluit în 2002 că a fost diagnosticată cu hepatita C, pe care a susținut că a contractat-o când a împărțit un ac de tatuaj cu Lee. Cei doi s-au împăcat în 2008, înainte de a se despărți definitiv în 2010.

Vedeta din Superhero Movie a început să se întâlnească cu Kid Rock în 2001. Cei doi s-au logodit un an mai târziu, înainte de a se despărți în 2003. Anderson și cântărețul de la „All Summer Long” și-au reaprins povestea de dragoste și s-au căsătorit în iulie 2006 pe un iaht în Franța. În luna noiembrie a aceluiași an, ea și-a anunțat avortul spontan înainte de a cere divorțul 17 zile mai târziu.

Anderson s-a căsătorit cu jucătorul de poker Rick Salomon în octombrie 2007 în Las Vegas. Cuplul s-a despărțit în luna decembrie a aceluiași an, iar în februarie 2008 ea a cerut anularea căsătoriei. Cu toate acestea, ea a anunțat în ianuarie 2014 că s-au recăsătorit. S-au despărțit din nou în luna iulie a aceluiași an, iar divorțul lor a fost finalizat în aprilie 2015.

Apariții televizate și relația cu propriii copii

Anderson a șocat invitații din Big Brother Australia când a intrat în casă pentru o perioadă de trei zile în 2008. De asemenea, a participat la Dancing With the Stars în 2010, la Celebrity Big Brother în Marea Britanie în 2011 și la Dancing on Ice în 2013.

De asemenea, printre cele mai notabile apariții televizate ale vedetei este cea din serialul „MTV The Hills: New Beginnings”, la care a participat fiul ei Brandon, în 2019.

Pamela Anderson a detaliat într-un interviu din 2014 din revista „Elle” cum le-a explicat celor doi fii ai ei despre cariera ei în Playboy.

„A trebuit să le spun: «Îmi pare rău dacă v-am făcut de râs, îmi pare rău dacă v-am îngreunat viața în vreun fel, în orice mod sau formă»”, a declarat ea pe atunci. „Nu a fost niciodată intenția mea. Nu mă gândeam că într-o zi copiii mei vor suferi din cauza asta. Le-am mai spus: «Părinții voștri sunt părinții voștri și nu ne schimbăm. Tata este tata; eu sunt eu»”.

Sfârșitul unei ere

Anderson a fost ultimul model care a pozat nud pe coperta revistei Playboy pentru numărul din ianuarie/februarie 2016 al revistei, care a ajuns la chioșcurile de ziare în decembrie 2015. Ea a fost prezentată într-un material foto de 12 pagini și a fost intervievată de actorul James Franco.

De asemenea, total opus față de tot ce a făcut în cariera ei, în martie 2022, Anderson a anunțat că își va face debutul pe Broadway în rolul Roxie Hart din „Chicago”, pentru o stagiune limitată, începând cu 12 aprilie 2022.

„Să o interpretez pe Roxie Hart este un vis împlinit”, a declarat ea la momentul respectiv, împărtășind totodată entuziasmul ei de a prelua rolul. „Interpretând coregrafia lui Bob Fosse, nu ai timp să te gândești. Nu poți să dansezi, să cânți și să gândești în același timp. Există o libertate, o bucurie unică în a ști că totul se rezumă la muncă. Să o interpretez pe Roxie Hart este o evadare dulce pentru mine”.

Documentarul despre viața ei

Filmul „Pamela, a love story“, lansat pe platforma Netflix, prezintă o imagine total opusă celei de bombă sexy, cu care actrița a fost asociată aproape întreaga viață.

Documentarul acoperă întreaga viață a vedetei, de la copilăria ei într-un orășel din Canada, unde a suferit un abuz sexual, până la până la recentul debut pe Broadway, în 2022, în musicalul „Chicago“. Actrița vorbește despre toate momentele care i-au marcat viața și povestește cum a început cariera ei de model, după ce fost descoperită pe un stadion, la un meci de fotbal, despre faima mondială venită peste noapte odată cu apariția în Playboy și rolul din serialul „Baywatch“.

În documentar Pamela Anderson dezvăluie și facptul că a fost abuzată în copilărie de bona ei. „Au fost trei sau patru ani de abuz. Mi-a spus să nu le spun părinților. Am încercat să-l protejez pe fratele meu”, a spus actrița, care a dezvăluit că a încercat să o ucidă

„Am încercat să o înjunghii în inimă cu un creion în formă de acadea. I-am spus că vreau ca ea să moară, iar ea a murit într-un accident de mașină, ziua următoare. Am crezut că am ucis-o cu mintea mea și nu am putut spune nimănui”, s-a confesat actrița.

De altfel, într-o carte a dezvăluit că la 12 ani a fost violată de un vecin de 25 de ani. „Am simțit de parcă ar fi fost vina mea”.