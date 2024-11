Jamie Oliver și-a retras ultima carte de pe piață. Ce a scris bucătarul

Celebrul bucătar Jamie Oliver a fost nevoit să-și retragă de pe piață ultima carte publicată pentru copii din cauza controverselor pe care le-a creat, scrie luni Reuters.

În cartea sa intitulată „Billy and the Epic Escape”, care s-a lansat în mai anul acesta, Jamie Oliver a promovat mai multe stereotipuri cu privire la comunitatea indigenă din Australia. În carte, bucătarul vorbește despre o fată care este răpită de un răufăcător, un subiect sensibil în acea țară, unde copiii indigeni sunt înstrăinați cu forța de părinții lor timp de zeci de ani.

De asemenea, Jamie Oliver a amestecat în mai multe pasaje diferitele limbi indigene. Ulterior, acesta și-a cerut public scuze pentru greșelile făcute și a anunțat că va retrage cartea de la vânzare.

„Sunt devastat că am provocat ofense și îmi cer scuze din toată inima. Nu a fost niciodată intenția mea să interpretez greșit această problemă profund dureroasă. Împreună cu editorii mei am decis să retragem cartea de la vânzare”, a declarat Oliver, care se află în prezent în Australia, potrivit The Guardian.

Sue-Anne Hunter, membra unei comisii guvernamentale care se ocupă cu protejarea drepturilor comunității indigene, spune despre remarcile din cartea lui Jamie Oliver că sunt lipsite de sensibilitate.

„Publicarea cărții pentru copii a lui Jamie Oliver reprezintă un exemplu profund îngrijorător al modului în care indigenii continuă să se confrunte cu denaturarea și însuşirea culturală în mass-media”, a spus ea într-o postare pe social media.

Comunitatea indigenă din Australia, a suferit secole de discriminare atunci când au fost colonizați de Marea Britanie la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Mii de copii au fost luați atunci cu forța din familiile lor și duși în grija unor familii de albi până în anii 1970, într-o politică cunoscută acum sub numele de „Generația furată”.

Indigenii din Australia sunt printre cele mai vechi comunități din lume și vorbesc sute de limbi diferite.