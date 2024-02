INTERVIU Ovidiu Buta: „M-am raportat la mine ca la un business. Acesta este trucul cel mai important, dacă vrei să treci la un alt nivel”

Stilistul de talie internațională Ovidiu Buta își împarte timpul și cariera între București, Paris și Milano. A lucrat la colecții pentru celebrități din lumea modei și a actoriei, cum ar fi Kanye West, Alessandra Ambrosio, Isabeli Fontana, Lydia Hearst sau Jane Seymour. Creațiile sale au ajuns pe catwalk-urile din New York, Berlin, Shanghai, Hanovra sau Nagoya.

Ovidiu Buta știe cel mai bine să transforme imaginile și stilurile vestimentare în povești, iar tehnologia îi este companion pe acest drum. În cele ce urmează am aflat ce ingrediente i-au transformat pasiunea într-un business și care sunt obiceiurile care îi susțin succesul.

Interviul face parte din campania Fashion for Love, inițiată de HUAWEI

Adevărul: De unde vine pasiunea ta pentru styling și modă?

Ovidiu Buta, stilist: De cele mai multe ori, spun că pasiunea pentru modă nu a existat la început în viața mea. A fost mai degrabă pasiunea pentru teatru. M-am pregătit în acest sens, m-am visat și am profesat ca scenograf o perioadă.

Ulterior, am ajuns la Doina Levința ca asistent, ea fiind specializată pe teatru și modă. Lucrând pentru ea, mi-am dat seama că împărtășim același crez: moda și teatrul folosesc aceleași reguli și limbaj, doar că moda este mult mai mult și firesc-ancorată în realitate. Iar mie îmi place realitatea, îmi place cum ne influențează ea starea de spirit, vestimentația, felul de a ne comporta.

Sunt un om al momentului și de aceea am ales să rămân cu moda în defavoarea teatrului. Atunci am spus că moda este un subiect cu care aș vrea să-mi împart viața și am rămas ancorat în el.

Stylingul a intrat normal și firesc în viața mea și l-am iubit din primul moment pentru că am realizat că este ustensila cu care poți provoca cea mai mare schimbare apelând la câteva lucruri banale.

Iar eu întotdeauna am fost fascinat nu de haine, ci de ceea ce poți face cu ele. Am mai spus-o: moda nu este alchimie și, cu toate acestea, ea îți poate schimba viața.

Styling realizat de Ovidiu Buta: "Să nu subestimați niciodată puterea unei cămăși albe. Purtată sub un sacou negru ea atrage atenția asupra feței și dă apariției un aer de curat, auster și elegant în același timp. Sacoul vine cu o surpriză: franjuri negri, dramatici, care marcheză mișcările mâinilor.

Ce personalități din lumea modei te inspiră?

Diana Vreeland, the one and only! (n.r. personalitate influentă din lumea modei, redactor-șef al revistelor Harper’s Bazaar și Vogue). Ea este cea care ne-a explicat că în meseria noastră “the eye has to travel” sau cum spun eu: „cască ochii!”. Ca să creezi trebuie să vezi, să fii curios, să fii deschis către schimbare.

În plus, Diana credea că fiecare dintre noi este unic și exact acest lucru trebuie subliniat prin vestimentație. O lecție atât de importantă mai ales în această perioadă când văd că (încă) ne încăpățânăm să purtăm doar uniforme.

Ce stil vestimentar consideri că te reprezintă cel mai bine?

Eu mă îmbrac de ani de zile în aceleași lucruri, dar modific mereu accesoriile: încălțăminte, genți, batiste, cravate, mai nou și căști, pentru că am integrat în garderoba mea o pereche de HUAWEI FreeClip, cu un design cu totul ieșit din comun.

Hainele mele trebuie să fie patinate, să aibă o istorie, o poveste. Îmbrăcămintea trebuie să fie familiară, să te facă să te simți bine în ea, să o simți ca făcând parte din tine. E ca la pantofi: trebuie să-i porți de câteva ori până iau forma piciorului tău, să împrumute din istoria ta și să te simți bine în ei. Așa e și la haine, cel puțin în cazul meu.

Mi-am numit singur stilul „Victorian pe steroizi”. Silueta este una victoriana și este subliniată de redingotele și paltoanele pe care le port. În schimb, restul elementelor sunt din filme disparate. Pentru mine trebuie să existe o teatralitate nu doar în ceea ce fac, ci și în ceea ce port.

„Iubesc tehnologia și tot ceea ce aduce ea în viața mea. Trebuie doar să o percepi ca pe un prieten care vrea să-ți dea o mână de ajutor”

Ce rutine din viața ta de zi cu zi te-au ajutat să transformi pasiunea pentru modă într-un business?

În primul rând m-am raportat la mine ca la un business, iar acesta este trucul cel mai important, dacă vrei să treci la un alt nivel. În plus, am învățat destul de repede că trebuie să am un set de reguli care să mă ajute să navighez cu inima împăcată printre toate nebuloasele și turbulențele acestei meserii.

Pentru mine moda este exact ca o olimpiadă. Aplic aceleași reguli ca un sportiv: mă antrenez zilnic, încerc să dau totul la fiecare proiect și chiar în plus, dacă se poate și să învăț din fiecare greșeală.

Ce loc are tehnologia în viața ta?

Iubesc tehnologia și tot ceea ce aduce ea în viața mea. Trebuie doar să o percepi ca pe un prieten care vrea să-ți dea o mână de ajutor, care vrea să-ți simplifice viața, să-ți arate o nouă tehnică de muncă, un shortcut.

Știu că de multe ori pare că ne complică viața, dar asta se întâmplă pentru că nu reușim să o înțelegem perfect sau nu alegem din ceea ce ne oferă ea exact ceea ce avem nevoie.

Exista un gadget de care te-ai îndrăgostit la prima vedere?

Când am pus pentru prima dată un smartwatch pe mână m-am simțit ca James Bond. Cât de fantastic este să ai totul comasat într-un accesoriu! În plus, am descoperit câte alte lucruri pot face cu el, salvând foarte mult timp.

Am acces instant la date medicale, performanțe sportive, remindere și multe altele. Folosesc un smartwatch care este o combinație excelentă între design-ul elegant și rafinat al ceasurilor clasice și funcțiile inteligente și precise de monitorizare a sănătății și antrenamentelor.

Recunosc totuși că telefonul este biroul meu. Cu ajutorul lui fotografiez tot ceea ce mă inspiră, iar imaginile le pun în foldere clare.

Mai folosesc și tableta, instrumentul perfect pentru a desena rapid o idee sau pentru a nota un gând la care merită să mă întorc. În clipa de față nu cred că mai pot separa felul în care muncesc de tehnologie.

Tehnologia mă ajută în primul rând să arhivez instantaneu tot ceea ce fac. Pentru mine este un lucru foarte important pentru că, de fiecare dată când am o dilema sau nu sunt sigur pe mine, intru în folderele mele de pe telefon și mă reîncarc din nou creativ.

Cum ai descrie stilul tău tehnologic?

”Retro-future”, inovație fără limite în gadgeturi cu aspect discret.

