Imagini incendiare cu Anca Dinicu însărcinată: „Încă sunt în șoc uneori” FOTO

Internetul a fost luat prin surprindere de anunțul actriței Anca Dinicu, când la 1 iunie a postat pentru prima data o imagine cu bărbatul alături de care își trăiește viața. La acel moment, actrița a anunțat și că este însărcinată, iar acum viitoarea mamică publică imagini cu burtica.

Anca Dinicu a ales să posteze o imagine de pe plajă, în care a refăcut o poză de dinainte de sarcină.

În stilul său caracteristic, actrița a scris în descrierea imaginii un text haios, din care reiese faptul că se bucură de această perioadă a vieții sale și a făcut și o glumă referitoare la „kilogramele în plus”.

„Daca nu scriu nimic nu e bine, daca zic “unde-s doi puterea creste” e lame, daca scriu ceva in engleza va prindeti ca e copy/paste, pun o melodie sa para muncita postarea si voi sa-mi lasati comentarii in care spuneti ca m-am ingrasat”, a scris Anca Dinicu pe Instagram.

Cine este bărbatul din viața ei

Pe 1 iunie, de ziua copilului, Anca Dinicu a postat pe Facebook un mesaj în care spune că și-a dorit ca ea să dea vestea cea mare înainte să o facă altcineva. Ea și-a prezentat și iubitul-Georgian Păun, un cunoscut baschetbalist, cu care s-a afișat pentru prima dată în mediul online.

„De Ziua Copilului vă spun că așteptăm un copil. Eu și cu tipul ăsta din spatele meu. Mai bine să aflați de la mine decât de la vreo mătușă care a auzit de la o nepoată. Bun, acum că știți, stau liniștită. Sărbătoriți frumos copilul din voi cu orice ocazie. La mulți ani!”, a scris Anca Dinicu, pe Facebook, alături de o fotografie cu ea și cu iubitul ei, Georgian Păun.

De asemenea, actrița a povestit în cadrul unui podcast faptul că sarcina a fost o surpriză pentru ea, deoarece medicii îi spuseseră cu doar două luni înainte că nu ar putea rămâne însărcinată fără să ia un tratament.

„A fost un miracol, știam că nu am cum să fac copil. Medical vorbind, mi s-a spus că nu am cum să fac copil dacă nu fac tratament și nu mi-a venit să cred. După două luni aproape am aflat și eram în șoc, încă sunt în șoc uneori, dar am zis că fac tot ce ține de mine ca să duc sarcina asta foarte bine, să fiu cuminte, să mă odihnesc”, declara Anca Dinicu, în podcastul Aproximativ discuții cu Gojira.