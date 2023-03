Ilinca Vandici, despre mutarea la noul post Kanal D2 și despre controversele din social media

Prezentatoarea face parte din echipa Kanal D chiar de la lansarea televiziunii în România. Din aprilie, show-ul „Bravo, ai stil!“, a cărui gazdă este, se mută la noul post din trustul turcesc.

Ilinca Vandici a prezentat mai multe formate la Kanal D, până să ajungă la „formula câștigătoare“. Spune că nu se vede implicată în alt format și nici nu ia în calcul o plecare de la Kanal D, televiziune din echipa căreia face parte chiar de la început, din 2007.

Ești la Kanal D chiar de la lansarea postului în România, acum 16 ani. Cum vedeai atunci această colaborare? Cu ce gânduri ai pornit: „hai să încerc să văd ce iese“ sau „voi merge multă vreme pe acest drum“?

Întotdeauna mi-au plăcut schimbările, consider că sunt de bun augur și te scot dintr-o zonă de confort care te ține blocat și nu te lasă să evoluezi. Asta am simțit și acum 16 ani, că e momentul să fac o schimbare în bine și mi-am dorit întotdeauna să găsesc locul și spațiul în care să fiu susținută și să mă pot dezvolta profesional, dar și personal. La acel moment, nu aveam de unde să știu ce se va întâmpla, cum va arăta viitorul meu, însă iată-mă acum, după 16 ani, prezentatoarea unui show de succes, ajuns la cel de-al optulea sezon, „Bravo, ai stil!“, o emisiune în care cred și pe care o veți putea urmări la Kanal D2, noul post de televiziune al Grupului Dogan Media Internațional. Din 2 aprilie, de la ora 19.00, voi fi din nou în fața publicului, sunt onorată să fiu în emisiunea care va deschide, practic, noul post TV.

Ce a fost diferit aici față de televiziunile la care ai lucrat înainte?

Atmosfera aceasta de „familie“; așa a fost mereu la Kanal D, orice ușă a fost mereu deschisă pentru orice situație. Eu, colegii mei, cu toții am simțit să fim împreună, să ne dedicăm aceluiași scop și să apreciem efortul, reușitele. Mă bucură modul în care ideile noi sunt întotdeauna luate în calcul și faptul că suntem unii alături de ceilalți, în orice circumstanță.

Ai prezentat, în primii ani, mai multe formate: emisiunea de divertisment „Magic Taxi“, „O iubire de-o vară“, un reality show de dating, „D-Paparazzi“, un format cu mondenități de afară. Care ți s-a potrivit mai bine? Cum lucrai, cum se lucra în urmă cu mai bine de zece ani la astfel de show-uri?

Fiecare show pe care l-am prezentat a fost o etapă a evoluției și maturizării mele profesionale. Am învățat din fiecare proiect și m-am bucurat să pot avea șansa de a mă descoperi atât de versatilă din punct de vedere profesional. Am acumulat multă experiență și cunoaștere. Și cred că fiecare emisiune a fost la momentul acela cea mai potrivită pentru mine. De multe ori mă gândesc la cum a evoluat televiziunea și, în general, showbiz-ul în toți acești ani și cred că cea mai mare schimbare a venit odată cu implicarea activă a publicului în tot ceea ce facem. Oamenii ajung acum mult mai ușor la noi, de asemenea, noi la ei. Feedback-ul publicului este unul foarte rapid. „Bravo, ai stil!“ a creat uriașe comunități de fani, iar urmăritorii noștri sunt foarte activi, foarte atașați de concurente, de membrii juriului, își exprimă părerile. Se creează adevărate dezbateri în social media. Îmi aduc aminte că, în urmă cu 16 ani, primeam scrisori pe adresa redacției… Un show și prezentatorul acestuia sunt astăzi foarte accesibili publicului, comunicarea cu publicul este una farte strânsă, social media reprezentând un „barometru“ extrem de sensibil și de important pentru noi.

„Bravo, ai stil!“, este formatul care te caracterizează cel mai bine? Cum ai primit această propunere, cum s-a născut ideea acestui format?

Sunt sigură că este formatul care mă reprezintă, este o emisiune pe care o iubesc pentru că am evoluat odată cu ea, m-am redescoperit în această călătorie, care nu a fost numai a mea, ci și a colegilor mei, a concurenților și chiar a publicului. Iar acest show abordează și una dintre pasiunile mele: moda. Am evoluat și eu stilistic în toți acești ani, pentru că am fost ochi și urechi la sfaturile și indicațiile juriului. Iar în ceea ce privește venirea mea la cârma acestei emisiuni, povestea e simplă, am dat probe și am fost aleasă pentru a prezenta cel mai spectaculos reality-show de modă și atitudine din țară.

Care a fost contribuția ta la acest show?

Ceea ce fac cu toată dedicarea și bună credință este să fiu un liant între concurente și jurați, să fiu atentă la trăirile, emoțiile concurentelor, să le fiu un sprijin atunci când e nevoie, dar și un arbitru, pentru că acest show are reguli stricte, care trebuie respectate. În același timp, le sunt telespectatorilor gazdă sau ghid în ceea ce privește acest show, astfel încât cei aflați în față micilor ecrane să înțeleagă cât mai bine mecanismul concursului, ceea ce se întâmplă nu numai în platoul emisiunii, dar și în culisele acesteia.

Componența juriului s-a schimbat, de-a lungul anilor. Care a fost relația ta cu membrii juriului? Cum v-ați înțeles?

Întotdeauna am avut o relație excelență cu toți cei care s-au aflat în juriul emisiunii. Sunt oameni cu care mă cunosc de ani de zile, sunt prieteni cu care am atâtea amintiri, sunt profesionișți pe care îi admir, care mă inspiră și de la care am avut și am în continuare câte ceva de învățat.

Dan Negru a făcut o schimbare radicală, de la divertisment la emisiuni de cultură generală. Te tenteză un format total diferit de ce ai făcut până acum? Spre ce zonă te-ai îndrepta?

Așa cum am spus la început, îmi plac schimbările care te ajută să evoluezi. Având în vedere că de-a lungul celor 18 ani de carieră am prezentat o mulțime de proiecte diferite, tind să cred că am capacitatea de a mă descurca în orice format. Însă acum mă simt împlinită la „Bravo, ai stil!“, nu mă văd implicată în alt proiect tocmai pentru că mă simt aici în elementul meu.

În ce condiții te-ai gândi să pleci de la Kanal D, ce te-ar putea determina să alegi o altă televiziune?

Acum trăiesc o adevărată împlinire profesională și nu aș putea să mă gândesc să plec în altă parte.

Cum ai împăcat viața de familie cu televiziunea, mai ales când ai devenit mamă?

Am încercat mereu să găsesc acel echilibru. Mă ajută mult faptul că sunt o femeie foarte organizată. Mențin ordinea în ceea ce fac și îmi cunosc foarte bine prioritățile, astfel reușesc să am timp pentru tot ceea ce e important pentru mine.

Ți-a fost greu în primii ani de viață ai fiului tău să și munceșți, să te implici și în creșterea și educația lui? Cât ajutor ai primit de la familie, de la tatăl lui?

O perioadă, chiar după ce a venit pe lume Zian, am trecut printr-o depresie postnatală. Dar am reușit cu ajutor specializat și cu sprijinul constant al familiei, să depășesc cu bine acea fază, iar lucrurile au intrat în normalitate.

Cât sprijin ai avut din partea colegilor din televiziune?

Perioada de după nașterea lui Zian am petrecut-o acasă pentru că am avut acel concediu maternal, în care am fost alături de copilul meu și de familia mea. Mă aflam în pauză de filmări. Iar la revenirea pe platourile de filmare, pentru că ne pregăteam de un nou sezon al emisiunii, m-am simțit că în mijlocul unei familii adevărate, cu prietenii aproape, mereu m-am bucurat de această atmosfera caldă, în mijlocul colegilor mei.

Au existat declarații făcute în spațiul public care au fost taxate de opinia publică. Ce ai învățat din această experiență? (Ilinca Vandici a stârnit o adevărată furtună în mediul online, după ce a făcut o serie de declarații controversate în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici, dar și în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Vedeta a susținut că și-ar ierta partenerul de viață dacă ar înșela-o, fapt care i-a adus un val de critici din partea internauților – n.r.).

Învăț din tot ceea ce trăiesc, din toate experiențele mele! Nu sunt perfectă, sunt un om, cu propriile-i păreri, trăiri, greșeli, emoții, care încearcă să evolueze în fiecare zi. Sunt atentă la cei din jurul meu, la părerile lor, îmi respect telespectatorii, urmăritorii și îmi doresc că ei să mă perceapă așa cum sunt: o persoană onestă, empatică, bine intenționată.

Spuneai într-un podcast că pe Instagram se promovează, în general, o imagine frumoasă, o mască, forme fără fond. Ai o comunitate importantă în această rețea socială. Ce încerci să promovezi tu?

Vorbeam atunci nu despre „măști“ sau „forme fără fond“, ci despre faptul că imaginea perfectă, care este doar o frântură din realitate, pe care o vezi mai de multe ori pe Instagram, poate crea în sufletul unor oameni stări de nemulțumire față de propria lor viața. Totcmai de aceea, în social media nu am evitat să mă arăt și vulnerabilă, pentru că viața nu este doar bucurie. Avem și îndoieli, trecem prin zile mai puțin vesele, întâmplările cotidiene nu sunt mereu roz. Am vrut să le transmit că avem cu toții dreptul să greșim, să fim și triști, așa cum avem și dreptul să ne trăim fericirea. Am susținut mereu ideea e de autenticitate, de unicitate, de a fi bine noi cu noi înșine, de a ne asculta dorințele, de a acționa în beneficiul nostru, detașat de ceea ce spun ceilalți, dar încercând mereu să fii mai bun și înțelegător cu ceilalți. Fiecare dintre noi este suma unui bagaj de evenimente trecute, de emoții, de întâmplări, tocmai de aceea suntem unici și percepem diferit anumite situații.

Te consideri un influencer? Cât de mare e responsabilitatea când faci o postare sau o declarație, când fiecare cuvânt poate fi răstălmacit?

Prin prisma profesiei mele sunt conștientă că tot ceea ce fac poate influența o anumită proporție de oameni. E o responsabilitate mare, evident, însă atât timp cât tot ceea ce fac e din pasiune, respect, dăruire, oamenii văd și simt asta. Sunt mereu atentă la sugestiile lor, la părerile lor și îmi doresc că ei să simtă în mine un prieten, un apropiat, care le poate da o stare de bine sau care le poate împărtăși ceva care să-i ajute. Podcastul „Te ascult“ s-a născut tocmai din aceasta dorința a mea de a aduce în fața lor oameni cu poveșți interesante, care au ceva de spus și care le pot crea o stare bună.

Cum găseșți un echilibru, astfel încât conținutul să fie făcut cu responsabilitate, dar să și atragă publicul?

Conținutul trebuie să fie în acord cu valorile și principiile mele, să fie de bun simț, cu respect pentru celălalt, să aducă și o poveste de viață inspirațională sau informații care pot ajuta. Nu am căutat niciodată senzaționalul, mi-am dorit că oamenii să aibă o experiență plăcută, care să-i îmbogățească sufletește.