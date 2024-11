Fostul toboșar al trupei My Chemical Romance a fost găsit mort în propria casă. Artistul avea 44 de ani

Fostul toboșar al trupei My Chemical Romance, Bob Bryar, a fost găsit decedat în locuința sa din Tennessee, la vârsta de 44 de ani, cu doar două zile înainte de Ziua Recunoștinței.

Potrivit surselor, corpul său era „puternic descompus” în momentul descoperirii, iar echipa de Control al Animalelor a fost chemată pentru a prelua cei doi câini ai săi, relatează Daily Mail.

Autoritățile nu suspectează „vreo infracțiune,” întrucât „armele și echipamentele muzicale din casă au rămas intacte”. Deocamdată, cauza morții sale nu a fost făcută publică Bryar a fost văzut ultima dată în viață pe 4 noiembrie.

Fiind toboșarul cu cel mai lung stagiu și ultimul membru oficial al trupei My Chemical Romance între 2004 și 2010, plecarea lui Bryar a fost învăluită în zvonuri despre tensiuni cu colegii săi de trupă—Frank Iero, Mikey Way, Gerard Way și Ray Toro.

Deși membrii trupei nu au discutat detaliile, mai multe surse au confirmat că a existat un conflict, potrivit MTV.

Bryar l-a înlocuit pe fostul toboșar Matt Pelissier după lansarea celui de-al doilea album al trupei, Three Cheers for Sweet Revenge (2004).

Ulterior, a continuat să cânte și să înregistreze muzică alături de trupă pe toate materialele lansate până la plecarea sa. Pe 3 martie 2010, chitaristul Frank Iero a anunțat că Bryar a părăsit trupa, însă acesta mai colaborat cu formația în 2013.

După ce s-a retras din muzică în 2014, a devenit agent imobiliar și un susținător activ al salvării și adăpostirii câinilor.

În 2021, Bryar a scos la licitație setul de tobe pe care l-a folosit ultima dată cu trupa—atât în turnee, cât și la înregistrarea albumului iconic din 2006, The Black Parade—pentru a strânge fonduri pentru un centru de salvare a animalelor din Tennessee, conform Rolling Stone.