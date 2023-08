Fostul iubit al Innei, omul din spatele lui Gheboasă. „Tu o să rupi internetul!“

Trapperul, care a crescut fără tatăl său natural, a găsit un mentor în Lucian Ștefan, proprietar al casei de discuri Global Recods și fost iubit al Innei.

Deși e de puțină vreme în peisajul monden autohton, trapperul a reușit să atragă un public tânăr foarte numeros, dar și să creeze controverse cu muzica sa, așa cum s-a întâmplat la festivalul Untold 2023.

Gheboasă s-a lansat în muzică după ce a devenit virat pe Tiktok, însă intrarea în showbiz i-a fost asigurată de susținerea casei de discuri Global Records, care îl reprezintă.

Trapperul din Târgoviște, care a crescut într-o familie adoptivă - pentru că tatăl lui natural se afla la închisoare, iar mama sa l-a abandonat -, a declarat în podcastul Acasă la Măruță că Lucian Ștefan Gîtiță, proprietarul Global Records, este ca un părinte pentru el și că l-a susținut întotdeauna.

„Lucian este în spatele meu. Orice am făcut, a fost în spatele meu. Omul acela e ca părintele meu. C-am făcut rău, c-am făcut bine, pe mine m-a susținut. Mi-a zis: O să vezi c-o să-ți meargă mai bine. O să vezi c-o să fie bine. Du-te și «rupe-i!». Du-te și fă cum ți-am zis eu. Nimeni nu credea în mine, nici măcar părinții mei, mai ales că eu cântam trap. Mă întreba lumea din cartier: Ce e mă, asta, de ce cânți stilul ăsta? Și Lucian mi-a zis de când m-a văzut: O să reușești! Mă chema la București, eu n-aveam nici telefon... El avea încredere în mine (...) Îmi zicea: Tu o să rupi internetul! Mai așteaptă puțin, o să vină momentul tău. Te iubește Dumnezeu! Ai ceva ce nu au alții, am văzut ceva în tine, de aia te-am luat în echipa mea, ești un om de milioane. Trebuie să stai lângă mine și o să fie bine“, a povestit trapperul în podcast.

Lucian Ștefan Gîtiță este fondatorul uneia dintre cele mai mari case de producție din România, Global Records, iar Inna a fost chiar primul artist pe care l-a manageriat. De altfel, cei doi au avut și o relație timp de zece ani, iar după despărțire au rămas asociați în Global Records. Din portofoliul casei de discuri fac parte nume mari precum Irina Rimes, Antonia, Carla’s Dreams, The Motans, Nicole Cherry, Alina Eremia etc. Totodată, Global deține Global Talent United, cea mai mare agenție de endorsement din România, reprezentând influenceri și creatori de conținut precum Selly, Alina Ceușan, Carmen Grebenișan, Dan Badea, Alex Delea și mulți alții.