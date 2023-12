Fostul cumnat al reginei Letizia, amenințat cu moartea după declarațiile despre „aventura lor”. Ce i-a înfuriat pe spanioli

Fostul soț al surorii reginei Letizia a Spaniei a spus că a primit amenințări cu moartea din cauza uimitoarelor sale afirmații, potrivit căreia ar fi trăit o poveste de dragoste cu Regina Spaniei. Aventura ar fi continuat și în timp ce aceasta era deja căsătorită.

Jaime del Burgo, în vârstă de 53 de ani, care se află în prezent în Marea Britanie, a contribuit luna trecută, la scrierea și publicarea unei cărți care dezvăluie totul, intitulată „Letizia and I”. Potrivit acesteia, el și regina erau parteneri înainte de a se căsători cu sora sa mai mică, Telma Ortiz, notează Daily Mail.

Declarațiile sale merg până în punctul în care susține că relația a continuat și după nunta Letiziei cu Regele Felipe din 2004, acuzații care au revoltat societatea spaniolă.

Mulți au pus la îndoială motivele sale pentru publicarea acuzațiilor. Criticii online au spus că declarațiile sale sunt de-a dreptul „rușinoase” și l-au acuzat de misoginism.

Omul de afaceri s-a plâns de reacții, fără a clarifica cine anume l-a amenințat cu moartea sau motivele pentru care a făcut afirmațiile șocante. Un purtător de cuvânt al familiei regale spaniole a declarat pentru FEMAIL: „Nu avem niciun comentariu de făcut.”

În primul său tweet, de la izbucnirea scandalului, del Burgo, care susține că se întâlnea cu Letizia, în vârstă de 51 de ani, când l-a cunoscut pe Felipe, a insistat: „Nu schimb o virgulă din postările mele șterse. Apreciez mesajele celor care au înțeles că aș avea motivele mele. Nu am nicio problemă cu cei care au amenințat că mă vor ucide. Nu mă simt mândru. Dar adevărul este ceea ce este. Recunosc un singur Rege în Ceruri și numele lui este Isus din Nazaret. El mă va judeca.”

Mesajul, postat în spaniolă și engleză, a fost singurul de pe contul său X, (cunoscut anterior ca Twitter) - dar în weekend, antreprenorul a împărtășit un selfie nedatat pe care Letizia l-a făcut într-o oglindă de la baie în timpul uneia dintre sarcini, drept „dovadă” a relației lor.

În selfie, regina poate fi văzută purtând o pashmina neagră - despre care Jaime susține că i-a aparținut. Regina i-ar fi scris următorul mesaj: „Iubire. Îți port pashmina. E ca și cum te simt lângă mine. Are grijă de mine. Mă protejează. Număr orele până când ne revedem. Te iubesc.”

Presa spaniolă a raportat alte mesaje pe care se presupune că antreprenorul le-a postat pe X, dar le-a șters la scurt timp după ce le-a publicat, care dovedeau o aventură secretă între cei doi, ce Letizia s-a căsătorit cu Felipe.

Utilizatorii X au pus la îndoială validitatea afirmațiilor lui Jaime - având în vedere că nu există dovezi că Letizia i-a trimis fotografia sau mesajul însoțitor.

Tatăl a doi copii, Del Burgo a divorțat de Telma Ortiz de comun acord în 2016, la patru ani după ce s-au căsătorit. Bărbatul susține în carte că avea un inel de logodnă în buzunar în timpul unei întâlniri la hotelul Ritz din Madrid, cu „iubita de atunci” Letizia, în 2002, când aceasta i-a spus că s-a îndrăgostit de viitorul rege al Spaniei.

El a susținut că s-a împrietenit cu Felipe după ce s-au cunoscut și a fost rugat de Letizia să fie martor la nunta lor din 22 mai 2004.

Jaime face, de asemenea, afirmația incredibilă că Regina a cerut să-l vadă cu o seară înainte de nuntă la restaurantul exclusivist El Latigazo din Madrid – unde i-a cerut să „nu o părăsească niciodată”.

„Dragostea a fost mereu acolo”

Del Burgo susține că a mai avut o relație romantică cu Letizia chiar și după nunta din 2004. De asemenea, susține că a păstrat „fotografii, videoclipuri, telefoane mobile” și mesaje text drept dovezi.

Omul de afaceri a susținut că „dragostea a fost mereu acolo” în relația lor de când au călătorit împreună la Veneția. Selfie-ul distribuit de Del Burgo pe Twitter a fost făcut în timpul uneia dintre sarcinile Letiziei, între 2005-2007.

După aceasta, Jaime susține că „au făcut pași înainte cu scopul de a fi liberi” – ceea ce a implicat căutarea de consiliere juridică și aproprietăților din SUA.

Una dintre cele mai dăunătoare afirmații ale lui Del Burgo este că regina Letizia a sugerat că au un copil împreună folosind un surogat în Los Angeles.

Jaime Penafiel, autorul în vârstă de 91 de ani, continuă să scrie că, atunci când s-a născut Sofia, Jaime del Burgo a devenit unchi pentru ambele fete. Apoi îl citează spunând: „A fost o perioadă frumoasă. Nu am avut copii, iar acele fete m-au făcut atât de fericit. Lucram în Brazilia și am suferit o embolie pulmonară. Am fost la terapie intensivă timp de două săptămâni. Am reușit să fac ca Spitalul Albert Einstein să-mi dea un telefon Letizia și am vorbit în fiecare zi la [telefon]. În timpul vizitelor mele la Madrid mergeam des la cinema cu Felipe, Letizia și câțiva prieteni. Letizia și cu mine stăteam mereu împreună, ținându-ne de mână. Au fost momente de fericire.”

Cu toate acestea, în august 2011, Jaime susține că Letizia și-a încheiat brusc relația când l-a sunat și i-a spus: „Nu putem continua să ne vedem”.

Del Burgo susține că o prietenă i-a spus să ia legătura cu Telma - pe care o cunoscuse când a început să se întâlnească cu Letizia.

În anul următor, perechea s-a logodit după doar două luni de întâlnire. Sora Reginei avea deja o fiică, Amanda, din relația cu fostul partener, Enrique Martin Llop. În 2012, perechea s-a mutat la New York pentru a-și începe viața de căsătorie - dar Telma s-a întors la Barcelona în același an înainte de a-și anunța separarea.

Căsătoria Letiziei cu Regele Felipe

Înainte de a-l întâlni pe Felipe al Spaniei, Letizia a fost căsătorită cu profesorul de literatură din liceu Alonso Guerrero Perez, care era cu nouă ani mai mare cu ea. Cuplul s-a căsătorit în 1998, după o dragoste de zece ani. S-au căsătorit într-o ceremonie civilă în orașul Almendralejo, Badajoz, dar au divorțat în anul următor.

Când și-a întâlnit viitorul soț, Felipe, în 2002, Letizia era prezentatoare a celebrului canal de televiziune 24 Horas.

L-a întâlnit pe Prințul Felipe în anul următor – la locul unei scurgeri de petrol din nordul Spaniei. La un an de la prima întâlnire cu Felipe, Letizia a renunțat la serviciu și câteva zile mai târziu a fost anunțată logodna lor.