Fiica cea mică a lui Gene Hackman nu mai vorbise cu tatăl de „luni de zile”, dar susține că acesta era „sănătos”. Ce supiciuni are

Fiica cea mică a lui Gene Hackman, Leslie Anne Hackman, în vârstă de 58 de ani, a mărturisit că nu mai vorbise cu tatăl său și cu mama ei vitregă, Betsy Arakawa, de „căteva luni”, dar spune că starea fizică a actorului era „foarte bună” înainte de misterioasa moarte a cuplului.

Joi, la o zi după ce Gene Hackman (95 de ani), soția sa, pianista Betsy Arakawa (65 de ani) și unul dintre cei trei câini ai lor au fost găsiți morți la casa lor din Santa Fe, New Mexico, Leslie a mărturisit, într-un interviu pentru Daily Mail, că ea și restul familiei încă procesează știrile despre cumplita veste și așteaptă actualizări cu privire la cauza morții celor doi.

Leslie și sora ei mai mare, Elizabeth Jean Hackman, în vârstă de 63 de ani, au speculat că tatăl și mama lor vitregă ar fi murit din cauza unei scurgeri de monoxid de carbon.

„Îi plăcea să facă Pilates și yoga”

Fiica cea mică a actorului, rezultată din căsnicia pe care Gene Hackman a avut-o cu Faye Maltese, mărturisește că a avut o relație „strânsă” cu tatăl ei și spune că „nu a existat niciun indiciu că ar fi vreo problemă” legată de sănătatea lui Gene Hackman înainte de deces.

„În ciuda vârstei sale, era într-o condiție fizică foarte bună”, a precizat ea, adăugând că actorul nu a suferit nicio intervenție chirurgicală majoră în ultimele luni.

„Îi plăcea să facă Pilates și yoga și continua să facă asta de câteva ori pe săptămână. Așadar, era sănătos”, a spus Leslie.

Leslie a precizat însă că moartea tatălui său „nu a fost teribil de șocantă pentru că avea 95 de ani”.

Motivul pentru care nu l-a văzut pe actor și pe mama sa vitregă de „câteva luni”, este că locuiește în California, la distanța mare de New Mexico, spune fiica cea mică a actorului, relatează și The New York Times

Despre relația tatălui ei cu Arakawa, Leslie a spus că „au avut o căsnicie minunată. Și îi sunt recunoscătoare soției sale, Betsy, pentru că l-a ținut în viață.

„Sunt foarte întristată de moartea ei”, a adăugat fiica cea mică a lui Gene Hackman.

Joi, fiica actorului anunța că va merge în New Mexico pentru a discuta cu polițiștii din Santa Fe.

„Trebuie să așteptăm și să aflăm orice informație de la poliție. Nu ne așteptam să trebuiască să mergem acolo și să trecem prin casă și prin toate astea”, a explicat ea.

„Suntem devastați de pierdere”

Anterior, Leslie, Elizabeth și nepoata lui Hackman, Annie, au vorbit despre moartea actorului și a soției acestuia, într-o declarație pentru The Post:

„Cu mare tristețe anunțăm moartea tatălui nostru, Gene Hackman și a soției sale, Betsy. fost iubit și admirat de milioane de oameni din întreaga lume pentru cariera sa strălucitoare de actor, dar pentru noi a fost întotdeauna doar tata și bunicul. Ne va fi tare dor de el și suntem devastați de pierdere”.

Într-un comunicat de presă emis joi, biroul șerifului din județul Santa Fe a confirmat că la casa în care au fost găsiți Hackman și Arakawa, nu au existat semne că ar fi fost vorba de un atac.

Ce au găsit polițiștii în casa lui Gene Hackman

Cu toate acestea, conform unei declarații pe propria răspundere a poliției, forțele de ordine au remarcat că decesele au fost „sunt suspecte ca natură” și „necesita o investigație amănunțită”.

Ușa de la casa cuplului era „deschisă” și nu a fost identificat niciun semn de intrare forțată sau furt la sosirea poliției, spun anchetatorii, care au găsit un recipient portocaliu de sticlă cu o prescripție medicală și pastile împrăștiate în jurul camerei în care se aflau decedați Arakawa și câinele.

Trupurile celor doi au fost autopsiate, potrivit comunicatului de presă al șerifului și au fost solicitate teste de monoxid de carbon și toxicologie.

Nu au existat semne de traumatism extern la niciunul dintre cei decedați, conform comunicatului, care a adăugat că rezultatele oficiale ale rapoartelor de autopsie și toxicologie sunt în așteptare, iar ancheta rămâne deschisă.