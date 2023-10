Fermecătoarea Jackie Kennedy, umilită de magnatul Aristotel Onassis. Au avut o căsnicie de coșmar timp de 7 ani

În urmă cu 55 de ani, pe 20 octombrie 1968 Jackie Kennedy, văduva preşedintelui Statelor Unite, John F. Kennedy, s-a căsătorit cu magnatul grec Aristotel Onassis. Fermecătoarea fostă Primă Doamnă a Americii n-a avut însă parte de fericirea mult-visată.

Jacqueline Kennedy s-a măritat cu magnatul grec Aristotel „Ari” Onassis în 1968, după ce acesta a curtat-o îndelung, copleşind-o cu daruri şi declaraţii de dragoste.

Cu toate acestea, în timpul căsătoriei cu Jackie, Ari şi-a continuat aventura cu Maria Callas, cântăreaţă de operă, şi îşi folosea toate contactele din lumea presei pentru a-şi umili public soţia pentru că, după părerea sa, aceasta din urmă depăşise în repetate rânduri limita.

Dezvăluiri despre căsătoria şi viaţa lui Jackie Kennedy alături de Onassis se regăsesc în cartea lui Christopher Andersen: „The Good Son: JFK Jr. and the Mother He Loved“. Biografia fiului lui Jackie descrie detaliat cum Ari o hărţuia pe soţia sa, batjocorind-o constant, numind-o „Văduva“ în interviuri, conform unui extras publicat de „New York Daily News“.

Pozele care au făcut înconjurul lumii

Anderson povesteşte despre momentul fatal care a accelerat declinul relaţiei dintre Jackie şi Ari, în 1972. Prezenţă constantă în publicţiile tabloide, fosta primă-doamnă purta mai multe procese cu media, iar acest fapt îl deranja pe Onassis. Aşadar, Ari a intrat în legătură directă cu nu mai puţin de 10 fotografi şi le-a dat detalii despre orele şi zilele la care „Văduva“ mergea la plajă în Skorpios.

Nudurile au apărut în publicaţiile din lumea întreagă, iar Jackie şi-a câştigat porecla de „Billion Dollar Bush (tufişul de un miliard de dolari – n.r.)“. Acest fapt i-a afectat şi pe copiii lui Jaqueline, aceştia fiind hărţuiţi ani de-a rândul. Acela a fost momentul când Onassis a intentat divorţ, apariţia nudurilor reprezentând lovitura finală după ani de dispute publice ale cuplului. Mai târziu avea să iasă la iveală faptul că totul făcuse parte dintr-o campanie elaborată de defăimare plănuită chiar de soţul ei, magnatul Aristotel Onassis.

Însă probleme între cei doi au existat încă de la începutul mariajului. După ce s-au căsătorit, Ari a lăsat-o singură de Jackie preţ de două săptămâni, în timp ce el a plecat în Europa „în interes de afaceri”.

A murit la vârsta de 64 de ani

Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis a fost soţia celui de-al 35-lea Preşedinte al Statelor Unite, John F. Kennedy, şi a fost Prima Doamnă a Statelor Unite în timpul preşedenţiei acestuia, din 1961 până la asasinarea lui, în 1963. Mai târziu, a fost căsătorită cu magnatul grec Aristotel Onassis, din 1968 şi până la decesul acestuia în 1975. În ultimii 20 de ani de viaţă, a avut o carieră de succes ca editor de cărţi. A murit de cancer limfatic în 1994, la vârsta de 64 de ani.

În timpul vieţii sale, Jackie Kennedy, îndrăgostită de artă şi cultură, a fost considerată un etalon în lumea modei la nivel global, fiind apreciată pentru stilul, eleganţa, farmecul şi graţia ei. Pe de altă parte, ea a fost în centrul unor scandaluri de amploare cauzate de numeroasele aventuri pasionale cu actori, scriitori, politicieni şi moguli.

Căsătoria l-a ajutat să scape de eticheta de „playboy”

John Kennedy a cunoscut-o pe Jacqueline în cadrul unei întâlniri de serviciu, ea lucrând ca fotoreporter la ziarul Times-Herald din Washington. Debutul relaţiei dintre cei doi se consuma prin seri petrecute cu prieteni comuni jucând monopoly sau bridge, mers la film şi „giugiuleală în maşină, precum adolescenţii”. La scurt timp după ce au început relaţia, John a căpătat funcţia de senator al statului Massachusetts, care-l apropia simţitor de fotoliul de preşedinte. Căsătoria ar fi grăbit procesul, motiv pentru care, la sfârşitul lunii mai 1953, Jack şi Jackie purtau o discuţie transatlantică în care hotărau căsătoria.

Principalul scop al căsătoriei era, pentru John Kennedy, să scape de eticheta de playboy şi să apară în ochii opiniei publice ca un politician serios şi un tată de familie sau, cel puţin, un soţ aşezat. La începutul căsătoriei, Jacqueline mai era încă dispusă să-şi preia partea de rol din acea înscenare şi să apară în public ca un model al tinerei soţii casnice devotate, puţin naivă, dar capabilă să înveţe.

Imaginea cuplului "perfect"

Căsnicia soţilor Kennedy era formată din disimulări repetate, care să ilustreze tabloul cuplului perfect, tradiţional. Jacqueline înscena încercări eşuate în bucătărie, în străduinţa sa de a deveni o bucătăreasă pricepută, precum şi întâlniri cu femei din clasa superioară pentru a juca bridge, golf şi alte jocuri de societate demne de o Primă Doamnă.

Cu toate acestea, Jacqueline a întruchipat rebeliunea. Cu excepţia primilor ani de căsnicie, ea nu a făcut nimic din ceea ce i s-a spus că trebuie să facă din poziţia de Prima Doamnă a Statelor Unite. Iar dacă părea că o făcea, era numai pentru a-şi apăra imaginea şi pentru că ştia că manifestarea publică a nemulţumirilor sale ar fi distrus şi cariera politică a lui Kennedy.

Jacqueline a purtat cinci sarcini în zece ani, dintre care două le-a pierdut, iar Patrick, unul dintre băieţi, a murit la câteva zile după naştere. Faptul că a avut doar doi copii, pe Caroline şi pe John Kennedy, i-a permis acesteia să ofere copiilor un minimum de timp şi căldură.