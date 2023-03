Este ziua de naștere a actriţei Emilia Popescu, „omul cu care râzi și plângi și ți-e dor mereu să-l vezi” VIDEO

Emilia Popescu împlinește joi 57 de ani. Actrița care a debutat pe când era încă studentă, în rolul Ilincăi din filmul „Moromeţii”, a devenit, la scurt timp, una dintre cele mai simpatice, iubite și apreciate vedete românești.

Actriţa de teatru și film Emilia Popescu s-a născut pe 2 martie 1966, într-o familie de artişti.

Mama sa, Malu Iosif, a fost o talentată balerină, devenită apoi coregraf-colaborator permanent al trupei lui Dan Puric, iar tatăl, Emil Popescu, un foarte apreciat actor la Operetă, Emil Popescu. Despre tatăl său, Emilia spunea că s-a speriat când ea a intrat la Institutul de Teatru, din „primul foc”, aşa cum şi-a dorit, pe unul dintre cele trei locuri existente la vremea aceea.

„Atinsă de dulcele blestem al scenei"

De mică a visat să fie actriţă, dacă nu la Hollywood, măcar la Bucureşti. A iubit pianul - instrument pe care l-a studiat asiduu - şi nimeni nu și-a imaginat că va renunţa la o carieră în domeniu pentru Teatru. Dar, așa cum chiar Emilia mărturisea, citându-l pe Florian Pittiş, a fost „atinsă de dulcele blestem al scenei”.

A debutat în „Moromeţii“

În 1988, Emilia Popescu a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“ Bucureşti, clasa profesorilor Olga Tudorache și Florin Zamfirescu, dar la acel moment deja debutase în film.

Se întâmplase în 1985, în timpul facultăţii, în rolul Ilincăi din filmul „Moromeţii”, regizat de Stere Gulea.

În teatru, a interpretat-o mai întâi pe Diana din „Câinele grădinarului” de Lope de Vega, regia Florian Pittiş, iar mai apoi a avut un rol memorabil, alături de inegalabilul Florin Piersic, în spectacolul „Străini în noapte“, în regia lui Radu Beligan, dar şi multe alte roluri la Teatrul Bulandra.





Avea doar 21 de ani când a filmat pentru pelicula „În fiecare zi mi-e dor de tine” în regia lui Gheorghe Vitanidis, film în care a avut un rol principal complex: a cântat, a dansat, a fost pusă faţă-n faţă cu adevăraţi monştri sacri ai scenei şi ecranului românesc şi a făcut senzație cu talentul său, dar și pentru că a jucat atunci alături de Stela Popescu şi purtau acelaşi nume de familie (s-a speculat că este fiica acesteia, dar s-a lămurit situaţia, în sensul că admiratorii au aflat că, de fapt, nu au niciun grad de rudenie).

A jucat în multe emisiuni de varietăţi de la TVR, dar şi în piese de teatru alături de Ștefan Bănică Jr. Au fost colegi şi pe scena spectacolelor de la Sala Palatului unde solistul a cântat, iar colega lui i-a fost invitată, iar colaborările dintre cei doi nu se opresc aici. Publicul a suspectat chiar că n-au fost doar parteneri de scenă. În realitate, Ştefan Bănică şi Emilia Popescu sunt doar doi actori legaţi de o frumoasă prietenie care s-a dezvoltat de-a lungul anilor.

„Emi, parcă ai sta cu noi pe canapea“

În ciuda succesului de care s-a bucurat de-a lungul carierei, Emilia Popescu nu s-a schimbat ca om.

Despre Emilia Popescu, actorul Marius Manole a spus că este „omul cu care râzi și plângi și ți-e dor mereu să-l vezi”.

Modestia pe care a afișat-o întotdeauna contrastează cu strălucirea de pe scenă, iar relația pe care o are cu publicul este una specială.

„Foarte multă lume îmi spune că mă simte foarte aproape. Cineva mi-a spus: <<Emi, parcă ai sta cu noi pe canapea>>“ Alţi oameni te critică, criticile le primesc atâta timp cât ştiu că pot să îndrept ceva. (...) Să ştii că pentru mine contează enorm oamenii care poate merg mai puţin la teatru, care poate nu au timp sau bani, dar faptul că îmi spun că acum nu ştiu câţi ani erau în nu ştiu ce stare proastă din care eu i-am scos, asta înseamnă foarte mult. Mă interesează oamenii care poate nu au nu ştiu ce nivel intelectual, dar care se bucură, care vin cu imens respect, care pleacă cu imensă bucurie. Nu mă mai interesează snobăreala!”, mărturisea actrița, în urmă cu câțiva ani, la Adevărul Live.

În urmă cu câteva zile, la aniversarea fiicei sale, a postat pe Facebook un mesaj emoționant.

„Mă gândesc la o zi când ningea ca-n povești, acum 27 de ani, ziua în care mi-am strâns prima oară fetița în brațe! Și așa am rămas....”, a mărturisit Emilia Popescu.

