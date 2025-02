Elwira şi Mihai Petre au plecat în vacanță, departe de frigul din România, însă au avut parte de peripeții. La aeroport, au constatat că au rămas fără un bagaj, care fie s-a pierdut, fie a fost furat.

Elwira a povestit pe rețelele de socializare că în bagajul „dispărut” sau „furat” erau hainele pe care trebuia să le poarte în vacanță.

„Am ratat zăpada din București pentru soare în Barcelona! Am avut ceva peripetii pe drum, un bagaj este pierdut/furat, dar tot ne bucurăm de câteva zile împreună. Dacă mă vedeți trei zile la rând în aceleași haine în toate pozele, să știți de ce”, a transmis Elwira Petre, pe FB.

Pe Mihai şi Elwira dansul i-a unit pentru toată viaţa. Dragostea dintre ei a venit treptat, căci iniţial fiecare îşi căuta câte un partener de dans.

Mihai şi Elwira s-au căsătorit în 2008, iar în 2012 au devenit părinţii unei fetiţe. Şase ani mai târziu familia li s-a mărit cu încă o fetiţă.

Elwira Duda s-a născut în localitatea poloneză Koszalin. Frumoasa coregrafă a moştenit dragostea pentru dans de la unchiul ei, şi el dansator.

„A renunţat la viaţa ei din Polonia pentru a fi cu mine. Ne-am mutat imediat împreună, dar am cerut-o în căsătorie prin 2006. După doi ani, am făcut şi nuntă. Nu mai ştiu în ce limba am formulat întrebarea, important era că ştiam cum sună DA şi în română, şi în poloneză, şi în engleză”, povestea Mihai, în urmă cu câțiva ani,