De ce Carla Bruni a comparat-o pe Meghan Markle cu Yoko Ono

Fosta Primă Doamnă a Franţei şi-a atras critici vehemente, după ce a postat o imagine în care Ducesa de Sussex e comparată cu fosta soţie a lui John Lennon, cea despre care se spune că ar fi dus la destrămarea celebrei trupe The Beatles.

Carla Bruni a postat o fotografie editată a Ducelui și Ducesei de Sussex în care a înlocuit-o pe Meghan Markle cu Yoko Ono. Fosta Primă Doamnă a Franței, în vârstă de 55 de ani, a postat imaginea retușată pentru cei 750.000 de urmăritori ai săi, cu mesajul "All You Need is Love", de The Beatles.

Soția lui Nicholas Sarkozy a etichetat chiar și Familia Regală în postarea pe care unii au lăudat-o, dar alții au criticat-o ca fiind "rasistă", pentru că a comparat două femei din rase diferite și presupusa lor influență asupra soților lor.

Comparaţia cu Yoko Ono, validă sau nu?

Yoko Ono este văzută ca fiind principalul motiv pentru care The Beatles s-au despărțit, în ciuda faptului că Fab Four neagă implicarea ei. La fel ca Ducesa de Sussex, Yoko Ono a fost o actriță care s-a mutat în Marea Britanie pentru a se căsători şi a-şi ataşa numele de cel al unui reprezentant de renume mondial, John Lennon, dar a plecat curând în SUA, în urma unei despărțiri dramatice. Unii critici de astăzi consideră că ideea că ea a fost o figură asemănătoare lui Svengali (personajul negativ din romanul "Trilby" al lui George du Maurier), care l-a prins în capcană pe John Lennon și a provocat în mod deliberat destrămarea celei mai mari trupe din toate timpurile, The Beatles, a fost o narațiune înrădăcinată în sexism și rasism.

În mod similar, în timp ce unii au pus sub semnul întrebării rolul lui Meghan Markle în războiul actual dus de Prinţul Harry împotriva Familiei Regale britanice, alții spun că este nedrept să o învinovățească pe ea pentru decizia lui de a-și părăsi familia și de a lansa atacuri asupra Palatului Buckingham. De altfel, în timpul promovării mediatice a noului său volum de memorii, "Spare", Ducesa de Sussex a rămas în umbră. Anterior, cuplul a apărut împreună în documentarul ei de pe Netflix și în interviul exploziv cu Opray Winfrey, în care au făcut acuzații de rasism la adresa Familiei Regale.

O persoană a comentat la postarea lui Bruni: "Nu. Nu este amuzant. De ce ai posta ceva atât de insensibil? Serios, de ce tolerați rasismul și susțineți retorica urii? Meghan a fost subiectul mai multor amenințări cu moartea în ultimii ani, Yoko a fost amenințată cu mulți ani în urmă, iar apoi John a fost ucis... Această postare dezvăluie multe despre tine... și este dezamăgitor."

Altcineva a considerat că "Acest lucru este lipsit de respect și rasist față de femeile de culoare. Te iubesc atât de mult, încât mă întristează să te văd că ai ajuns la un nivel atât de scăzut pe platforma ta de socializare". Un utilizator Twitter a scris: "Carla Bruni, o femeie albă, continuă să dea vina pe WOC (femei de culoare) pentru alegerile pe care le fac partenerii lor albi".

Un altul a comentat: "Din punct de vedere istoric, i-am acordat mult mai mult credit Carlei Bruni. Nu a fost meritat. Atunci când li se oferă ocazia de a face pe clovnul, majoritatea femeilor albe profită de ea. La fel cum Yoko nu a avut nimic de-a face cu destrămarea trupei Beatles (la naiba, toate grupurile se destramă la un moment dat), Meg nu a avut nimic de-a face cu alegerea lui Harry."

Şi Carla Bruni are "scheleţi în dulap"

Carla Bruni, cea de-a treia soție a lui Nicolas Sarkozy, a provocat anterior propria controversă în Franța, după ce s-a întâlnit cu renumitul filosof și personalitate TV Raphaël Enthoven, precum și cu editorul și tatăl acestuia, Jean-Paul Enthoven.

Totodată, despre ea se spune că ar fi avut o relație cu Mick Jagger, pe când avea 20 de ani, care, potrivit soției acestuia, Jerry Hall, a precipitat divorțul lor. De asemenea, s-a întâlnit pentru scurt timp cu muzicianul Eric Clapton în 1990. Se zvonea că ar fi avut o scurtă aventură şi cu Donald Trump, însă modelul a declarat că președintele american a inventat aceste afirmații.

FOTO: Instagram