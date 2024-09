După 13 ani în care a făcut parte din echipa de jurați ai emisiunii „Te cunosc de undeva”, Andreea Bălan a ajuns la finalul colaborării sale. Vedeta a făcut primele declarații despre motivele demisiei sale.

„Anul acesta împlinesc 30 de ani de carieră, prilej cu care îmi îndeplinesc marele vis de a avea cel mai mare concert din viaţa mea, la Sala Palatului, pe 16 octombrie – Povestea sufletului meu. Sunt foarte fericită să muncesc pe deplin pentru acest proiect. Totodată, îmi doresc să petrec şi să călătoresc mai mult cu familia mea, fără să depind de programul strict al unui show de televiziune. Sunt foarte împlinită şi fericită, din toate punctele de vedere, şi îmi doresc ca proiectele profesionale să fie în armonie cu dezvoltarea mea emoţională. Le doresc succes în noul sezon”, a spus Andreea Bălan.

Îndrăgita cântăreață va urca pe scena Sălii Palatului pe data de 16 octombrie, și va face show. Spectacolul se numește „Povestea sufletului meu”, o poveste despre viață și dragoste, despre putere și supraviețuire, despre vindecare și iertare.

„Am început oficial repetițiile pentru Sala Palatului. Noi am mai repetat de-a lungul verii, dar acum au venit toți dansatorii și sunt bucuroasă și fericită că am strâns elita dansului din România și astăzi am făcut un prim moment, capitolul 5, pentru că show-ul are 9 capitole. Astăzi s-a dansat foarte mult în pereche.”, a spus Andreea Bălan, potrivit Spynews.

Andreea Bălan și Victor Cornea formează, de mai bine de un an de zile, unul dintre cele mai închegate cupluri din showbiz-ul românesc.