Mitică Popescu, internat la Spitalul de Urgență Floreasca. În ce stare se află îndrăgitul actor

Clipe de cumpănă pentru un îndrăgit actor. Mitică Popescu a fost internat la Spitalul de Urgenţă Floreasca, în secția Cardiologie. Medicul Bogdan Opriţa, purtătorul de cuvânt al unității medicale, a confirmat informația.

"Este internat de ieri (duminică - N.R.), dar și-a exprimat dorința de a nu se da informații suplimentare despre starea sa de sănătate. Cert este că este în stare stabilă, cooperant și conștient”, a declarat, pentru Gândul, medicul Bogdan Opriţa, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgenţă Floreasca.

Marele actor a împlinit 86 de ani pe 2 decembrie. Recent a declarat într-un interviu că preferă să mai pună o haină pentru a face economie la facturi, mai ales că are sobă din teracotă pe gaze

"Deocamdată, nu știu cât o să plătesc, aștept factura. Ca să mă mai încălzesc, mai pun pe mine o vestuță, un pulover, o geacă. Noroc că eu sunt și un pic călit, căci am muncit în viață și în frig”, a declarat Mitică Popescu pentru impact.ro.

Rol magistral în "Lumini și umbre"

Printre alte roluri senzaționale, Mitică Popescu a rămas în memoria colectivă datorită prestaţiei magistrale din serialul „Lumini şi umbre“, în care l-a interpretat pe Virgil Bălan. Culmea e că a fost la un pas să renunţe la rol după prima zi de filmare.

„Era o zi geroasă de decembrie şi trebuia să filmăm o secvenţă din episodul 17, la Gara Chitila. După ce am îngheţat o zi întreagă printre linii şi vagoane - în condiţiile în care eu nu suport deloc frigul - a venit operatorul-şef la domnul Andrei Blaier şi i-a spus că nu se poate monta materialul. Noi trăgeam cu două camere - plan şi contraplan - şi cu priză directă. O cameră avusese filtru, cealaltă nu! Mi-am spus: am călcat cu stângul, nu mai joc. Avem şi noi, actorii, superstiţiile noastre. Şi i-am zis regizorului: «Oricum trebuie să refaceţi ziua de filmare, o s-o faceţi fără mine». Atunci domnul Blaier - un om extraordinar şi un prieten adevărat al actorilor - a mimat o criză de inimă, m-a rugat să rămân. Şi m-am înduioşat...“, a povestit îndrăgitul actor.

„Mi s-a zis de la început că e posibil ca personajul meu să nu placă, dar că serialul trebuie să meargă înainte, cu «Împăratul» sau fără el. Apoi mi-au spus: «Tu l-ai făcut să trăiască!». M-am simţit extraordinar în pielea lui Virgil. Şi astăzi îmi zice lumea: Să trăieşti «Împărate»!“, a mărturisit Mitică Popescu.