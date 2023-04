Cine au fost părinții Rominei Power? Mama artistei, de origine mexicană, prima Bond Girl de la Hollywood

Pe frumoasa și sensibila Romina Power o cunoaștem prin asocierea cu celebrul duo pe care l-a făcut, odată, cu fostul ei soț, Al Bano. Însă puțini știu amănunte din trecutul american al brunetei, care are de-a face cu vechiul Hollywood.

Născută în America, în Los Angeles, Romina Power, acum în vârstă de 71 de ani, este fiica cea mare a unui star al filmelor alb-negru, Tyrone Power, și a celei de-a doua lui soții, frumoasa Linda Christian.

Tatăl Rominei, Tyrone Power, a fost unul dintre seducătorii din vechiul Hollywood, cunoscut, ce-i drept, mai mult pentru aventurile lui romantice cu frumuseți precum Judy Garland și Lana Turner decât pentru rolurile din filme, cele mai cunoscute fiind The Mark of Zorro, Marie Antoinette, The Black Swan sau Prince of Foxes.

După un mariaj ratat cu actrița franceză Annabella și o poveste de dragoste intensă cu diva Lana Tuner, Tyrone avea să cunoască din nou iubirea în capitala Italiei. Aflat la Roma, actorul american a întâlnit-o pe superba actriță olandezo-mexicană Linda Christian, cunoscută din filmul Tarzan și Sirenele și considerată ca fiind prima Bond Girl grație apariției din 1954 în adaptarea pentru televiziune a nuvelei Casino Royale.

Viața de familie n-a fost echivalentă cu fidelitatea

Power and Christian s-au căsătorit pe 27 ianuarie 1949, la biserica Santa Francesca Romana din capitala Italiei, acolo unde circa 10.000 de fani isterici s-au strâns pentru a vedea starurile americane. O mare dorință a lui Tyrone era să devină tată de băiat, iar tânăra lui soție a încercat să-i împlinească acest vis, cu prețul a două sarcini pierdute. Într-un final, cei doi au devenit de două ori părinți, dar niciodată de băiat: Romina Francesca Power s-a născut în 1951, iar sora ei mai mică, Taryn Power, în 1953 (a murit de leucemie în 2020).

Cu toate acestea, viața împlinită de familie n-a fost echivalentă cu fidelitatea în ceea ce-l privește pe Tyrone, care nu s-a deranjat să ascundă acest lucru de soția lui. “De ce te-ngrijorezi? De ce nu-ți iei și tu un amant?”, răspundea acesta atunci când era chestionat de mama Rominei. Și Linda i-a ascultat, într-un final, sfatul și și-a găsit un iubit extraconjugal, pe actorul britanic Edmund Purdom, cu care avea să se căsătorească, într-un final.

→ Imaginea 1/5: Părinții Rominei Power, la nunta lor

Părinții Rominei au divorțat în 1956, iar fiul mult dorit de Tyrone a venit pe lume odată cu cel de-al treilea mariaj al lui, cu o femeie pe numele ei Debbie Minardos. Numai că starul n-a trăit să-și țină în brațe al treilea moștenitor, murind în același an în care s-a însurat pentru a treia oară, 1958, și cu puțin timp înainte să se nască Tyrone Power Jr. (1959). Actorul avea doar 44 de ani când a făcut un infarct fatal pe platourile de filmare ale peliculei Solomon și regina din Saba, lăsând în urma lui trei copii mici, care de-abia și-l mai amintesc.

Romina avea doar șapte ani atunci când a rămas fără tată. Eram în liceu în Mexic atunci când tata a murit. Avea doar 44 de ani, Hollywood-ul l-a ucis. Nu am amintiri cu el în persoană. Dacă mi-a lipsit tata? La fel cum îi lipsesc unui copac rădăcinile, mărturisește celebra artistă.

Foto: Getty Images, Profimedia