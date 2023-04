Divele latino din epoca filmului alb-negru: înainte de J.Lo și Salma Hayek, ele au cucerit Old Hollywood

Înainte de Jennifer Lopez și Salma Hayek, au existat alte staruri latino care au luat cu asalt Hollywoodul, au jucat bărbații pe degete și au devenit reale modele pentru comunitățile hispanice din Statele Unite.

Să le cunoaștem, așadar pe frumusețile cu origini latino care au devenit stele ale filmului de altădată, într-o societate destul de rasistă, care cu greu permitea strălucirea unei actrițe cu pielea altfel decât albă.

Rita Moreno

→ Imaginea 1/2: Rita Moreno, originară din Puerto Rico

Născută în 1931, în Puerto Rico, Rosita Dolores Alverio (91) și-a făcut debutul în Cetatea Filmului în 1950, în So Young So Bad, devenind ulterior prima actriță latino care a câștigat mult râvnitele premii Emmy, Grammy, Oscar și Tony. Starul din West Side Story, care a fost inclus pe lista First Women Leaders din TIME, a avut o viață amoroasă la fel de bogată ca cea profesională. Fosta iubită a unora dintre cei mai râvniți bărbați din showbiz, precum Jack Nicholson, Elvis Presley, Robert Wagner, Marlon Brando, Morgan Freeman, Dennis Hopper și Dick Van Patten, l-a considerat pe Brando „marea dorință sexuală” din viața ei.

Crunta poveste de dragoste cu Marlon Brando

În timpul celor opt ani în care Rita și Marlon s-au iubit nebunește, pasiunea și-a spus cel mai mult cuvântul, actrița ajungând în pragul morții de două ori – când a avortat copilul conceput cu Brando, la insistențele lui, și-a sângerat ulterior zile întregi și apoi când a încercat să se sinucidă tot din cauza lui Marlon. „Mă călca în picioare și credeam că nu mai meritam să trăiesc”, a recunoscut chiar Moreno.

Într-un final, relația tumultoasă cu bărbatul „la fel de irezistibil precum cocaina” s-a încheiat după încercarea ei nereușită de a-l face gelos pe Brando cu Elvis Presley, rivalul lui. Actrița, care a fost violată de impresarul ei în adolescență, a renunțat la Regele Rock & Roll după ce l-a văzut mâncând un sandviș cu unt de arahide cu mai multă poftă decât avusese vreodată pentru ea. Resemnată, s-a măritat cu Leonard Gordon, cu care a rămas mai bine de patru decenii, în ciuda faptului că nu l-a uitat niciodată pe Marlon Brando. „Nu mă percep ca pe un model”, spunea ea în TIME. „Dar se pare că asta sunt pentru comunitatea mea hispanică. Cam asta se întâmplă când ești prima, nu?”, a conchis Rita Moreno.

Dolores del Río

Și, că tot veni vorba despre premiere, mexicanca Lolita Dolores Martinez Asunsolo Lopez Negrette a fost prima actriță latino care a avut succes la Hollywood. Născută într-una dintre cele mai bogate familii mexicane aristocrate, Dolores și-a pierdut averea și titlurile odată cu Revoluția Mexicană din 1910-1920 și-a fugit cu mama ei în SUA, unde a ajuns să fie considerată una dintre cele mai frumoase femei din Vechiul Hollywood, „Prima Doamnă din înalta societate mexicană” a trecut cu brio de la filmele mute la cele cu sonor, unde a putut fi admirată alături de Fred Astaire.

Debutând în 1925, cu rolul din Joanna, Dolores a insistat toată cariera să nu fie etichetată drept o „actriță spaniolă”. Cea mai frumoasă femeie de la Hollywood în anii ’30, conform voturilor unor doctori, artiști și designeri, Dolores a contactat hepatita B, în 1981, în urma unei injecții cu vitamine, iar, în aprilie 1983, a murit din cauza insuficienței la ficat, la 78 de ani. În ziua în care s-a stins din viață, tocmai ce primise o invitație la Oscaruri.

Lupe Vélez

Povestea vieții Maríei Guadalupe Villalobos Vélez, născută în Mexic, în 1908, a fost pe cât de explozivă pe atât de tragică. Poreclită „bomba mexicană”, Lupe a reușit să-și impună personalitatea spectaculoasă atât în viața personală, cât și pe marele ecran, realizându-se filme special pentru a o pune în valoare. Implicată în idile tumultoase cu cei mai mari actori hollywoodieni din acea perioadă, Vélez nu ezita să iște scandal la evenimentele publice. Însă moartea ei a fost mai răsunătoare chiar decât viața trăită la cote maxime. Actrița s-a sinucis cu somnifere când era însărcinată cu copilul actorului Harald Raymond, care a refuzat s-o ia de soție. Avea doar 36 de ani.

Maria Montez

Superba actriță a fost prima femeie din Republica Dominicană care a cucerit Hollywoodul. Debutând în showbizul american ca model, în NY, în 1939, Montez încasat un salariu de 150 de dolari pe săptămână pentru primul ei rol, în The Invisible Woman. Cunoscută drept Regina Tehnicolor, datorită aparițiilor ei exotice de pe peliculă, Maria a dat lovitura cu filmul Arabian Nights (1942). Cum Studiourile Universal nu aveau o „glamour girl”, așa cum 20th Century Fox o aveau pe Betty Gable și Columbia pe Rita Hayworth, Maria Montez a devenit The IT girl, care a beneficiat brusc de multă publicitate. Noul ei rol de divă în cinematografia americană i s-a potrivit mănușă. „Maria știe să-și facă intrarea!”, scria presa vremii. Actrița de 39 de ani a murit în Franța, în 1951, înecată în cadă, după ce suferise un infarct. Este înmormântată în Cimetière du Montparnasse din Paris și are o stradă, un aeroport și o stație de metrou denumite în onoarea ei.

Carmen Miranda

„The Lady in the Tutti Frutti Hat”, cum a fost cunoscută brazilianca de origine portugheză, a fost votată ca fiind unul dintre cei mai mari trei entertaineri din SUA și a fost aleasă să danseze samba pentru președintele Roosevelt. Maria do Carmo Miranda da Cunha, pe numele ei real, și-a făcut debutul pe marele ecran în Down Argentine Way (1940) și a devenit, la scurt timp, cel mai bine plătită femeie de la Hollywood, în anii ’40. Căsătorită o singură dată, a pierdut o sarcină după un spectacol, iar suferința i-a declanșat o depresie greu de îndurat. În ultimii ani de viață, fuma mult și consuma excesiv alcool, amfetamine și somnifere. A murit la 46 de ani, după un infarct.

Foto: Getty Images, Profimedia