Chita Rivera, legendă a teatrului muzical și câștigătoare a Premiilor Tony, a murit la vârsta de 91 de ani

Actrița a devenit renumită mai ales pentru rolul Anitei din „West Side Story”. Chita Rivera, a încântat generații și a devenit prima femeie hispanică recompensată cu prețioasa distincție Kennedy Center Honor.

Chita Rivera, o adevărată legendă a teatrului muzical, recunoscută pentru contribuția sa remarcabilă în industria artistică, s-a stins din viață marți, la vârsta de 91 de ani, conform unui anunț făcut de fiica sa, Lisa Mordente.

Rivera a cucerit publicul și criticii deopotrivă cu prestațiile sale memorabile și a fost onorată de mai multe ori cu premii Tony, inclusiv pentru întreaga sa carieră, în anul 2018.

Miniona dansatoare, cântăreață și actriță a fost prima femeie hispanică distinsă cu prestigiosul premiu Kennedy Center Honor în 2002, iar în 2009 a primit Medalia Prezidențială pentru Libertate din partea președintelui Barack Obama.

Lisa Mordente, fiica actriței, a transmis vestea cu „cea mai mare tristețe” și a menționat că mama sa a încetat din viață în New York, după o scurtă boală.

Carieră de aproape șapte decenii

Rivera, născută Dolores Conchita Figueroa del Rivero pe 23 ianuarie 1933, s-a remarcat încă de la o vârstă fragedă prin talentul său în dans, obținând o bursă la Școala de Balet a lui George Balanchine din New York.

În 1957 s-a căsătorit cu Tony Mordente, actor şi dansator în acest spectacol.

Cu o carieră ce a cuprins aproape șapte decenii, Rivera a strălucit în diverse producții, evoluând de la roluri în cor în spectacolele Broadway precum "Guys and Dolls" și "Can-Can" la interpretarea unor personaje memorabile precum Velma Kelly în "Chicago" și Rose în "Bye, Bye Birdie".

Rolul care a consacrat-o definitiv a fost cel al Anita în "West Side Story", marcând istoria și fiind un moment definitoriu în cariera sa. Harold Prince, producător și regizor, a spus despre ea că „nu mai e nimeni care să poată dansa, cânta și interpreta precum Chita Rivera.”

După ce a suferit o fractură la picior, în 1986, Rivera a reușit nu doar să se recupereze, ci să obțină și al doilea premiu Tony pentru rolul din "Kiss of the Spider Woman" în 1993.

Apoi, în jurul vârstei de 75 de ani, a continuat să încânte publicul cu spectacolele "Chita Rivera: The Dancer's Life" și "Chita Rivera: A Lot of Livin' To Do".

Chita Rivera va rămâne în memoria iubitorilor de teatru ca o prezență unică și talentată, care a adus bucurie și inspirație prin arta sa captivantă.