Cazările din Vama Veche sunt din ce în ce mai scumpe. Cât costă o cameră în hotelul Adelei Popescu, Irinei Fodor și Ginei Pistol nu este o excepție

Celebritățile Adela Popescu, Irina Fodor și Gina Pistol, alături de soții lor și încă două familii apropiate ale cuplurilor, au deschis un hotel în Vama Veche, anul acesta.

Hotelul a fost achiziționat de către vedete și apropiații lor și reamenajat, și apoi a fost deschis către publicul larg la data de 1 mai 2024.

„Nu ne vine să credem că proiectul de suflet comun al găștii noastre e gata. Și nu doar că e gata, dar este exact cum ni l-am închipuit. Până ne vom reuni toți să petrecem cum se cuvine, am reușit doar câțiva să ne bucurăm de piscina «ca în Bali, mamă» !”, a scris Adela Popescu, pe pagina sa de Instagram, unde a publicat mai multe fotografii cu hotelul deschis de cei 10.

Potrivit informațiilor comunicate de către vedete, hotelul are 14 camere care pot fi închiriate de turiști, și a fost renovat în totalitate cu ajutorul unui arhitect.

Prețurile însă nu sunt pe așteptările turiștilor. În perioada 15-18 iulie, o noapte de cazare în hotelul celebrităților costa 750 de lei. Până la finalul lunii iunie, o noapte de cazare ar fi costat aproximativ 650 de lei, iar începând cu data de 1 august, un turist ar urma să achite o sumă cuprinsă între 850 și 950 de lei pe noapte, în funcție de data aleasă și de cererea pentru hotel.

În septembrie 2024, prețul pentru o noapte de cazare ajunge între 600 și 700 de lei. De exemplu, pentru 5 nopți de cazare, între 4 și 9 septembrie 2024, prețul va fi de 3.200 de lei, cu mic dejun inclus, conform site-ului hotelului.

În plus, pentru cuplurile tinere care vin însoțite de cei mici, există și costuri suplimentare. Pentru un pătuț sau un pat pentru un copil cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani, o familie trebuie să achite 50 de lei în plus pe noapte, iar pentru copii de peste 7 ani, prețul pentru un pat suplimentar la cerere este de 250 de lei per noapte.

Camerele disponibile la hotelul „Zen Vama Veche”, deținut de celebritățile momentului, sunt de două tipuri: cu terasă sau cu balcon.