Cătălin Măruță, primele declarații după operație: „M-a așteptat și asistenta personală”

Cătălin Măruță a făcut primele declarații după operația de ligamente încrucișate, prin care a trecut joi. Prezentatorul a povestit cum se simte și ce va face de acum încolo.

La doar câteva ore de la intervenție, prezentatorul de la PRO TV a intrat pe rețelele sociale și le-a dezvăluit fanilor că operația a decurs perfect.

Medicul, care era alături de Măruță, în salon a dezvăluit că nu l-a anesteziat total, doar de la brâu în jos, iar acesta a putut vedea întreaga intervenție.

„Gata, pacientul a supraviețuit (n.r. – zâmbește). M-a așteptat și asistenta mea personală. (…) Ideea e că am fost live. Pe parcursul întregii operații am stat de vorbă cu doctorul. Nu am fost anesteziat total. Eram live cu el, cu doctorul, și povestea ce se întâmplă. Am văzut toată intervenția. Încă mai sunt conectat, ca să fie totul în regulă. (…)

Foarte interesant să îți vezi operația în timp real, live, în timp ce se face operația, tu să te uiți acolo și să nu simți nimic”, a povestit Cătălin Măruță într-un videoclip distribuit pe Instagram.

În salon, după intervenție, a fost prezentă și Andra.

„E totul în regulă, se simte bine. I-a scăzut puțin vocea de la anestezie, așa mi s-a întâmplat și mie atunci (…) A ajuns în salon, e bine”, a povestit Andra, pe Instagram.

Acesta va rămâne internat în spital doar o zi, ulterior va fi externat și va ajunge acasă, la familie.

Andra, în lacrimi lângă patul de spital al lui Cătălin Măruță

Joi, Măruță a postat pe Instagram un videoclip în care se află pe patul de spital, iar Andra plânge la căpătâiul lui, chiar înainte de intervenția chirurgicală la picior.

Atunci, prezentatorul TV a declarat că nu are foarte mari emoții în ce privește intervenția, însă Andra nu a mai rezistat presiunii și a izbucnit în lacrimi.

Cu ochii în lacrimi, Andra i-a mărturisit soțului său că se teme pentru el și că și-ar dori să fie ea operată în locul lui.

Cine îl înlocuiește pe Măruță la Pro TV

În timpul emisiunii de marți, 10 ianuarie, Măruță i-a anunțat pe telespectatori că nu va mai fi la emisiune Live, pentru o perioadă.

„Sunt programat să fac o operație de ligamente încrucișate. Voi lipsi o perioadă de la emisiune. Problema mea este de la niște ligamente încrucișate rupte. De obicei, le rup oamenii care fac sport de performanță.”, a spus el.

În locul său, emisiunea va fi moderată de Adela Popescu, începând de joi.

„Știu ce înseamnă să ai zi de zi emisiune live, așa că nu aveam cum să nu-i sar în ajutor colegului Măruță, mai ales că noi am mai trecut prin momente dificile, în anii trecuți, când ne-am susținut la emisiuni.

Sănătatea este pe primul loc, așa că îi transmit lui Cătălin toate gândurile mele bune, să aibă o recuperare ușoară și să nu-și facă griji pentru că voi ține ștafeta ridicată în emisiune. Mă bucur sincer că mă voi reîntâlni cu telespectatorii PRO TV și îi aștept, începând de joi, La Măruță.”, a declarat Adela Popescu.