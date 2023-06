Theo Rose a născut azi dimineață: „Îl țin în brațe. E superb“

Cântăreața în vârstă de 25 de ani a adus pe lume primul său copil, un băiat care va purta numele Sasha Ioan.

Vedeta a dat vestea cea mare într-un story pe Instagram. „E aici. Îl țin în brațe, e superb. Mulțumesc tuturor pentru grijă. Mă refac puțin și vă povestesc“, a scris ea. Theo Rose nu a publicat însă nicio imagine cu bebelușul. Nașterea a avut loc la o clinică privată din Capitală.

Theo Rose a fost condusă de partenerul ei, actorul Anghel Damian, la clinică privată unde urma să nască în jurul orei 6.00 dimineața. Cântăreața a intrat în operația de cezariană în jurul orei 8.00. Nașterea a decurs fără probleme, iar bebelușul a avut 54 de cm și a cântărit 3,800 kilograme, potrivit click.ro. Inițial, solista și-a exprimat dorința să nască natural, dar medicii nu au lăsat-o. Nașterea era programată pentru data de 15 iunie.

Theo Rose a crezut inițial că va avea o fetiță și a povestit la Măruță cum a ales numele bebelușului, atunci când a aflat că va fi băiat. „M-am întrebat foarte mult timp cum aleg părinții numele copiilor lor, pentru că mi se pare un aspect important, având în vedere faptul că știi foarte puține lucruri despre copilul tău în momentul în care îi alegi niște nume pe care el o să le poarte în spate pentru tot restul vieții. Eram curioasă de cum se întâmplă chestia asta.

Inițial, noi am crezut că avem fetiță, pentru că pe vremea cu anxietatea mea, încercând să mă vindec, am mers la tot felul de terapii speciale și vreo doi terapeuți mi-au spus că eu o să fiu mamă de fete, pentru că am această energie masculină care trebuie echilibrată cu cea feminină și că am nevoie de niște prezențe feminine care să îmi înmoaie sufletul și energia. Noi credeam tot mai mult că o să fie fetiță, dar eu îmi doream băiat. Mă blocasem pe numele Sasha, mă blocasem la un băiețel cu ochii verzi pe care să îl cheme Sasha. Deci nu l-am ales, așa a venit în minte“, a mărturisit artista.

Theo Rose și Anghel Damian formează un cuplu din vara anului trecut. Actrița din „Clanul“ a filmat însărcinată pentru sezonul 2 al serialul de la Pro TV. Ea urmează să revină pe platou în această vară, pentru filmările sezonului 3.