Într-o ceremonie discretă, celebra cântăreață Lana Del Rey și-a unit destinul cu ghidul turistic Jeremy Dufrene.

Certificatul de căsătorie al celor doi proaspeți căsătoriți a fost înregistrat oficial vinerea trecută la Lafourche Parish Clerk of Court, confirmând astfel zvonurile despre căsătoria lor.

Legătura dintre Lana Del Rey și pastorul Judah Smith, care se reflectă atât în muzica artistei, cât și în viața ei personală, a fost consolidată prin ceremonia de căsătorie oficiată de acesta. Judah Smith a colaborat anterior cu Lana Del Rey la piesa „Judah Smith Interlude" de pe ultimul său album, "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd".

Ceremonia de căsătorie a lui Lana Del Rey și Jeremy Dufrene a fost scurtă, potrivit reglementărilor legale din Louisiana.

Cu versuri melancolice și referințe la Hollywood-ul de altădată, Lana Del Rey, nominalizată de 11 ori la Grammy, a cucerit publicul cu vocea sa nostalgică. Albumul "Born to Die" din 2012 a propulsat-o în topurile muzicale, iar hit-ul "Summertime Sadness" a devenit un imn al unei generații.

.