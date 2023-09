Cabral a fost părăsit de tată când avea doar două săptămâni: „La 26 de ani, de ziua mea, l-am sunat” VIDEO

Invitat „La Măruță”, unde a povestit despre noua emisiune „Săriți de pe fix!”, Cabral a vorbit cu sinceritate și despre viața sa și experiența pe care a avut-o cu tatăl biologic, potrivit ProTv.

„Săriți de pe fix!”, showul de divertisment ce va fi prezentat de Cabral, va fi lansat joi, 14 septembrie, de la ora 21.30.

„Emisiunea e deșucheată rău. Am făcut-o să își piardă cumpătul pe Andreea Marin", a mărturisit Cabral La Măruță.

În aceeași emisiune a vorbit și despre lucrurile sensibile din copilăria sa și despre cum a perceput plecarea tatălui biologic.

„A plecat când aveam eu două săptămâni. A plecat la pâine și acolo a rămas, era o coadă la franzele, nu a mai găsit drumul spre casă”, s-a destăinuit vedeta.

„L-am cunoscut pe el și pe frații mei”

Mărturisește însă că a avut norocul ca mama sa să fie o femeie puternică, așa că absența părintelui biologic nu l-a tulburat.

„Nu mai e demult treaba sensibilă, eu am crescut cu tată, Mircea îl cheamă, am ajuns copt încât să nu aduc lucruri dureroase că îmi fac mie rău. Am mai vorbit când aveam 13 ani și jumătate, l-am sunat când aveam 26 de ani și apoi ne-am văzut când aveam 32 de ani. (...) A fost ciudat când l-am văzut.(...) La 26 de ani, de ziua mea l-am sunat. El stătea în Congo. L-am sunat și am vorbit câteva zile, dar nu a durat relația. Apoi la 30 și, m-am dus cu fiica mea mare la Paris, l-am cunoscut pe el și pe frații mei, am acolo doi frați, două surori, mai am o soră în Barcelona și un frate în Canada. Mai am un frate în Congo. Șase în total. (...) Nu te uita așa, tata a avut dragoste de dat”, a mai povestit Cabral.

„Nu toți pot să fie părinți”

După cele câteva tentative, n-au mai ținut legătura, a explicat Cabral:

„Nu mai vorbesc acum cu tata, el e în Congo, e în politică, e cu treaba lui. (...) Nu mi-a lipsit, am avut tată. Dacă nu aveam, îmi lipsea(...) Nu a fost ușor, dar așa a fost. Sunt oameni care se luptă din prima zi. Aia e, nu toți pot să fie părinți. Mama a fost bombă, foarte puternică buzoianca."