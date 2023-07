Bodo de la Proconsul dezvăluie de ce a pierdut trofeul Mamaia cu piesa „Cerul“: „Au trișat“ VIDEO

După divorțul de Ioana Băsescu, Bogdan Marin, cunoscut ca Bodo de la Proconsul, și-a schimbat viața radical viața. Artistul s-a mai căsătorit de trei ori, a adoptat doi copii, iar, azi, la 54 de ani, este și bunic.

Invitat la podcastul lui Horia Brenciu, Bodo a vorbit despre întâmplări neștiute până acum de la festivalurile Mamaia și Cerbul de Aur.

„Au trișat”

La Mamaia, în 2000, câștigătoare a ieșit o piesă interpretată de Călin Geambașu. Bodo a vorbit despre „manevra” făcută de acesta ca să iasă câștigător.

„La Mamaia, piesa «Cerul» trebuia să ia marele premiu, dar a luat locul 3, pentru că au trișat ceilalți de pe primele două locuri. S-au dus imediat la Internet Cafe, chestie recunoscută de Călin Geambașu. Era faza aia cu vorbitul la 5 secunde, netaxabile, și a băgat un milion de voturi la piesă de pe același număr, că nu era o problemă la vremea respectivă. M-am enervat atunci, dar important e că publicul a auzit piesa", a dezvăluit Bodo.

„La Cerbul de Aur jocurile erau făcute pentru altcineva”

La Cerbul de Aur, jocurile erau făcute pentru Luminița Anghel, însă un juriu internațional l-a votat masiv pe Bodo. „După care am mers la Cerbul de Aur. Noi, niște copii tâmpiți. Am fost chemat de doamna Mariana Șoitu la TVR și mi-a pus soliștii cu care mă băteam eu la secțiunea mea. Erau foarte mulți artiști, mie mi-e era teamă de unul singur, un lituanian care suna bine.

L-am ascultat pe lituanian la probele de sunet și la live cânta foarte prost. Am simțit că m-am relaxat atât de tare, încât înainte de cântare m-am dus la ora 6 în bar și am ieșit la ora 6. Am cântat zeci de piese. La 10, când m-au trezit băieții, nu mai aveam voce. Am mâncat 10 ardei iuți, vitamina A, ou cu miere, pe la 3 mi-a revenit vocea. Până la urmă, am cântat cele două piese, „Cerul“ și „Mi-ai luat inima“ și a mers vocea“, a dezvăluit el.

