În weekend, artistul în vârstă de 40 de ani a putut fi văzut la o petrecere din New York care a fost organizată de Jolie, în vârstă de 49 de ani, pentru compania sa „Atelier Jolie”.

Akala apare singur într-o fotografie de la eveniment, postată într-un carusel cu mai multe imagini. Îndrăgita actriță a fost surprinsă intervievându-l pe Mustafa în showroom-ul Atelier Jolie de pe Great Jones Street.

Fosta soție a lui Brad Pitt a purtat un costum gri și cizme negre, cu părul ei evidențiat lăsat în jos în timp ce era așezată. Akala a purtat un tricou negru cu gât rotund în timp ce se afla în public, scrie dailymail.

Acest eveniment vine la două zile după ce Akala i s-a alăturat lui Jolie la cea de-a 62-a premieră a filmului Maria la Festivalul de Film de la New York, la Alice Tully Hall at Lincoln Center din New York City.

Angelina Jolie a fost văzută în public de mai multe ori cu Akala, pe fondul continuării despărțirii sale Brad Pitt.

Actrița a stârnit zvonuri de idilă cu Akala când cei doi au fost văzuți ieșind din hotelul ei din Italia în timpul Festivalului Internațional de Film de la Veneția, în luna august.

In Touch a afirmat că actrița se întâlnește în privat cu muzicianul de „mai bine de un an”.

Un martor ocular a declarat la acea vreme că Akala era „foarte protector cu ele în timp ce le conducea”.

Ei s-au bucurat de o cină împreună la Milano șase luni mai târziu, a mai susținut In Touch.

Pe lângă Zahara și Shiloh, Jolie și fostul ei soț Pitt mai au în comun fiii Maddox, 22 de ani, Pax, 20 de ani, și gemenii Vivienne și Knox, 15 ani.