Anamaria Prodan i-a făcut un cadou de zeci de mii de euro fiicei ei. Ce a primit Sarah

Anamaria Prodan își răsfață fiica cu daruri extravagante. De ziua sa, Sarah Dumitrescu, fiica cea mică, a primit o vacanță la Ibiza și un Porsche Macan roșu, în valoare de 90.000 de euro. Ea susține că își recompensează copiii pentru succesul și munca lor.

→ Imaginea 1/2: Anamaria Prodan i-a făcut cadou lui Sarah un Porsche Macan roșu foto: Instagram

Sarah Dumitrescu, fiica impresarei Anamaria Prodan, a împlinit 24 de ani pe 11 septembrie, aniversarea fiind marcată printr-o petrecere restrânsă la vila de lux de la Snagov. Într-un cadru exclusivist, familia și prietenii apropiați s-au reunit în jurul unei mese festive, iar punctul culminant a fost un tort impresionant cu șapte etaje. Anamaria Prodan a declarat că i-a făcut fiicei sale un cadou special: o vacanță în Ibiza.

„La 24 de ani, Sarah merge pe drumul ei de vis pe care singură și l-a croit și pentru care a muncit până la epuizare. De la mami a primit cadou o vacanță în Spania! Și încă am făcut puțin pentru acest copil minunat. Dar eu muncesc și trăiesc pentru copiii mei și să fac totul ca ei să fie liniștiți și fericiți!”,a declarat Anamaria Prodan, pentru Click!

Bolid de zeci de mii de euro

Întoarsă din vacanța petrecută în Spania, Sarah a mai primit un cadou la care visează de un an de zile: o mașină Porsche Macan, de culoare roșie, în valoare de 90.000 de euro.

În urmă cu un an și jumătate, impresara i-a făcut cadou fiicei sale un Mercedes GCL. Ana a dat la schimb vechea mașină a fiicei sale, în valoare de 30.000 de euro, cu noul Porsche, acoperind diferența de 60.000 de euro.

„Atunci când ai copii atât de buni este o bucurie pentru un părinte să-i recompenseze cu ceea ce își doresc. Sunt mândră de copiii mei și oricând am să îi răsfăț pentru lucrurile minunate pe care le fac. Sarah este o minune de fată de care sunt atât de mândră că nu am cuvinte să povestesc. La fel sunt toți copiii mei superbi“, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Click!

Accident la 18 ani

Fiica cea mică a Anamariei Prodan, Sarah, a fost implicată, în urmă cu șase ani, într-un accident de circulație destul de grav. Tănăra a povestit cum a distrus atunci un bolid de lux, în valoare de nu mai puțin de 80.000 de euro, pe care îl primise cadou la majorat.

„Da, chiar îmi plac maşinile. Când am terminat liceul, am primit un Porsche Cayenne alb. Nu-l mai am. Din nefericire, nu-l mai am. Am făcut un accident destul de grav. Aş investi în maşini, dar aici pot să-i dau puţin credit mamei”, a declarat Sarah Dumitrescu.