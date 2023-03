Alina Sorescu contestă decizia instanței privind custodia fetițelor

Alina Sorescu a răbufnit, în mediul online, după decizia instanței, de miercuri, în privința custodiei celor două fetițe. Până în prezent, de la divorțul de Alexandru Ciucu, micuțele au locuit exclusiv cu ea. Situația s-ar putea însă schimba radical, în urma deciziei judecătorilor.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au decis, anul trecut, să pună punct unei căsnicii de 12 ani, mariaj în urma căruia au venit pe lume două fetițe: Raisa și Carolina. După separarea părinților, micuțele au rămas în grija mamei, fapt cu care judecătorii nu au fost de acord.

Custodia fetițelor ar putea fi preluată și de tată, în mod egal

Potrivit deciziei din 15 martie, cei doi părinți ar urma să facă cu schimbul. Fetițele ar putea sta o săptămână la mama lor, iar în următoarea, cu tatăl. Cântăreața nici nu pare că vrea să audă și a declarat că este ferm hotărâtă să facă apel.

„A fost un an greu cu procese și ordonanțe și încerc cu toată ființă mea să rămân demnă în demersul meu de a avea și eu, și fetele o viață liniștită. Soluția pronunțată astăzi de instanța este că fetițele să stea o săptămână la mamă și o săptămână la tată. Voi lupta de această dată eu până la capăt și voi face apel pentru a demonstra ce este mai bine pentru fetițe, pentru a le crește într-un mediu stabil, așa cum le-am crescut de când le-am născut. Nu va fi ușor, pentru că tatăl lor și-a schimbat cu totul atitudinea față de copii în acest an și cere drepturi egale cu mama”, este începutul discursului artistei, postat pe pagina sa de Facebook.

În continuare, Alina Sorescu a explicat faptul că nu este vorba de o decizie egoistă, ci consideră că „plimbatul” dintr-o parte în alta, până la vârsta majoratului, va afecta în mod negativ creșterea și dezvoltarea copilelor.

„Sper ca fetițele să nu fie plimbate dintr-o parte în altă până la 18 ani, pentru că acest program este bulversant pentru ele, le va putea dezechilibra emoțional și afecta procesul educațional și de creștere. Am permis tatălui să se implice din momentul în care și-a arătat disponibilitatea, dar trebuie însă să ne gândim că sunt fetițe de 9 și 6 ani, că au nevoie de stabilitate și păstrarea unei rutine de zi cu zi, mai ales pentru programul școlar. Sper că judecătorii să înțeleagă că acest program nu este bun pentru orice copil și în orice condiții”, a motivat cântăreața.

În aceeași postare, de pe rețeaua de socializare menționată, Alina Sorescu a transmis și declarația avocatei sale, în perfectă concordanță cu cele afirmate de ea: „Soluția nu are o bază legală, nu ia în considerare drepturile și interesele minorelor și ale mamei, va afecta echilibrul emoțional al fetițelor și este total nepractică, fiind de natură a perpetua și accentua situația tensionată dintre părți, ceea ce în mod evident este contrar intereselor minorelor”.

Procesul de divorț, în plină desfășurare

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt, în momentul de față, în plin proces de divorț. Cu toate că actele au fost depuse în urmă cu luni bune, divorțul dintre cunoscuta cântăreață și creatorul de modă nu a fost încă pronunțat oficial. Mai mult decât atât, artista spune că „situația e departe de a se fi terminat”.

„Am spus când a fost cazul să clarific anumite lucruri. Dar nu cred că e cazul să ne spălăm rufele în public. Dar niște lucruri am spus. Atât cât a fost cazul la momentul respectiv. Oricum situația e departe de a se fi terminat, așa că nici nu am ce să spun momentan în plus”, a explicat Alina Sorescu, în cadrul unei emisiuni.