Alec Baldwin a ajuns la o înțelegere cu familia Halynei Hutchins. Ce va primi soțul victimei

Familia Halynei Hutchins, directoarea de imagine ucisă pe platoul filmului „Rust”, în 2021, și Alec Baldwin au ajuns la o înțelegere, în procesul pentru ucidere din culpă intentat inclusiv actorului, potrivit unui comunicat al avocatului acestuia, citat de CNN.

Procesul, intentat în februarie împotriva lui Baldwin, a companiilor de producție a filmului, a producătorilor săi și a altor membri cheie ai echipei, a susținut numeroase încălcări ale standardelor din industrie.

Matthew Hutchins, soțul lui Halyna Hutchins care a fost ucisă pe platourile de filmare, va fi producător executiv al filmului și va primi o parte din profit, se adaugă în declarație.

„Am ajuns la o înțelegere, sub rezerva aprobării instanței, în procesul nostru pentru ucidere din culpă împotriva producătorilor Rust, inclusiv Alec Baldwin și Rust Movie Productions, LLC. Ca parte a acestui acord, cazul nostru va fi respins, Filmările lui Rust, al cărui producător executiv voi fi eu, se vor relua alături de toți cei implicați inițial, în ianuarie 2023. Nu am niciun interes în a mă angaja în reincriminări sau în atribuirea de vină (producătorilor sau domnului Baldwin). Cu toții credem că moartea Halynei a fost un accident teribil. Sunt recunoscător că producătorii și comunitatea cinematografică s-au reunit pentru a aduce un omagiu lucrării finale a Halynei”, a spus Hutchins într-un comunicat.

Avocatul lui Alec Baldwin a muțumit tuturor celor care au contribuit la rezolvarea acestei situației.

„De-a lungul acestui proces dificil, toată lumea și-a menținut dorința specifică de a face ceea ce este mai bine pentru fiul Halynei. Suntem recunoscători tuturor celor care au contribuit la rezolvarea acestei situații tragice și dureroase”, a declarat avocatul lui Alec Baldwin, Luke Nikas de la Quinn Emanuel.

Regizorul de film Joel Souza, care a fost și el rănit în timpul filmărilor, este așteptat să revină la filmări.

Alec Baldwin a împuşcat-o din greşeală pe Halyna Hutchins în timp ce filma o scenă pentru Rust, în octombrie 2021. Actorul a spus tot timpul că nu a apăsat pe trăgaciul armei.

Cu toate acestea, expertiza criminalistică a FBI a stabilit că arma nu s-ar fi putut descărca fără ca trăgaciul să fie apăsat fizic, se arată raportul consultat de Sky News.

Constatările au fost analizate şi de către Biroul de investigaţii medicale din New Mexico, iar un raport post-mortem a clasificat moartea lui Hutchins drept accident. „Moartea a fost cauzată de o rană prin împuşcare în piept.

Examinarea rapoartelor disponibile ale forţelor de ordine nu aduce nicio dovadă că arma de foc a fost încărcată intenţionat cu muniţie reală pe platoul de filmare.

Pe baza tuturor informaţiilor disponibile, inclusiv a absenţei intenţiei evidente de a provoca răul sau moartea cuiva, decesul poate fi clasificat drept accident”, se arată în raport.