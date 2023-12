A murit actrița care l-a acuzat pe Gérard Depardieu de agresiune sexuală

Emmanuelle Debever, o actriță franceză care a fost printre primele care l-au acuzat pe Gérard Depardieu de agresiune sexuală, a murit în aceeași zi în care acuzațiile sale împotriva fostului său coleg de platou au fost difuzate din nou la televiziune săptămâna trecută, a anunțat presa franceză, scrie theguardian.com.

Debever, care în 2019 l-a acuzat pe Depardieu că a agresat-o pe platoul de filmare al peliculei Danton din 1982, a murit pe 7 decembrie, a relatat joi ziarul Libération.

Parchetul din Paris a deschis o anchetă privind cauzele morții lui Debever, cerând poliției judiciare să "cerceteze circumstanțele care ar fi putut duce" la aceasta.

Vedetă în ascensiune a cinematografiei franceze în anii 1980, Debever a jucat în drama de epocă a regizorului polonez Andrzej Wajda în rolul lui Louison, tânăra soție a liderului revoluționar Georges Danton, interpretat de Depardieu. În 1983, a jucat rolul unei fiice cu handicap și cu un tată opresiv în thrillerul psihologic Un joc brutal (Un jeu brutal), de Jean-Claude Brisseau.

Într-o postare pe Facebook în 2019, Debever l-a acuzat pe Depardieu, una dintre cele mai faimoase vedete de cinema din Franța, că a încercat să o pipăie în timp ce se aflau într-o trăsură pe platoul de filmare.

"Acest monstru și-a permis să se bucure din plin în timpul filmărilor, profitând la maximum de intimitatea din interiorul unei trăsuri", a scris ea. "Și-a strecurat laba lui grasă sub fusta mea pentru a mă face, după spusele lui, 'să mă simt mai bine'... Nu am permis să se întâmple așa ceva".

Afirmația ei a fost inclusă, printre altele, într-un documentar intitulat Gerard Depardieu: The Fall of the Ogre, difuzat pe postul de televiziune France 2 la 7 decembrie.

Emisiunea, realizată de emisiunea de investigații Complément d'Enquête, a inclus, de asemenea, un interviu cu actrița Hélène Darras, care a depus o plângere oficială împotriva lui Depardieu, în vârstă de 74 de ani, susținând că acesta a agresat-o sexual pe platoul de filmare al peliculei Disco din 2007.

Mai mult de o duzină de femei au formulat anterior acuzații de comportament sexual nepotrivit împotriva lui Depardieu în cadrul unei anchete realizate anul trecut de publicația online franceză Mediapart.

În 2021, Depardieu a fost acuzat de viol și agresiune sexuală într-un caz intentat de actrița Charlotte Arnould, care susține că a violat-o în apartamentul său din Left Bank în 2018, când aceasta avea 22 de ani. Depardieu, care a declarat că acuzațiile sunt "nefondate", a încercat să obțină anularea acuzațiilor, dar un tribunal din Paris le-a menținut anul trecut, spunând că există "dovezi serioase și confirmate care justifică ca Gérard Depardieu să rămână inculpat".

Depardieu a negat acuzațiile de viol și agresiune sexuală într-o scrisoare deschisă publicată în Le Figaro în octombrie. "Niciodată, niciodată nu am abuzat o femeie", a scris actorul. "În fața tribunalului mediatic, a linșajului care mi-a fost rezervat, nu am decât cuvântul meu pentru a mă apăra".