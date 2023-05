Un concurent "i-a speriat" pe jurații de la Chefi la Cuțite: „Bătaia mea e televizată”

Un concurent a făcut spectacol la Chefi la Cuțite în cea de-a 18-a ediție din sezonul 11. Adrian Ioan Mihai a reușit să îi "sperie" pe jurați cu apariția și poveștile sale.

Adrian Ioan Mihai este supranumit și Sfarmă-Piatră, el fiind si singurul bărbat din lume care a reușit să spargă un bolovan de peste 100 de kg pe piept. Concurentul a venit din Sibiu și a dezvăluit că este pasionat de sport încă de când era mic, dar îi place să cocheteze și cu arta gastronomiei.

„Îmi place să gătesc pentru familie, este o pasiune descoperită de mult. Îmi place să mă joc cu condimentele, uneori fac rețetele mele de sosuri speciale. Sunt antrenor, antreprenor din Sibiu. (...) Am fost sportiv de performanță și aveam nevoie de o dietă pentru a executa un plan de nutriție conform categoriei mele grele.

Am început să fac sport de la vârsta de 7 ani. După școala generală am început să practic luptele libere 2 ani, iar apoi am trecut la sportul de contact. O perioadă am lucrat pentru oameni de afaceri și politicieni”, a povestit concurentul, potrivit a1.ro.

Cei trei chefi au degustat un preparat din mușchiuleț de porc cu sote de mazăre. Încă de la intrarea în platou concurentul a ținut să îl contrazică pe chef Bontea.

„Am 49 de ani, nu 70 cum ați spus”, a fost replica bărbatului, după ce chef Bontea a presupus că acesta ar avea 70 de ani după cum a gătit.

„El a zis, nu am zis eu”, a spus chef Florin Dumitrescu arătând spre colegul său.

„Amândoi ați făcut mișto de mine și nu prea accept așa”, a glumit cu chefii concurentul.

Chef Dumitrescu a intrat în joc și a glumit mai departe spunându-i concurentului că dacă îl bate să nu îi dea la față.

„Păi atunci hai să o dăm pe față, nene! Bătaia mea e televizată, nu am ce să fac. Singura rugăminte e să dați la ficat că facem bani cu fața”, a spus chef Florin Dumitrescu în glumă.