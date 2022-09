Un artist travestit gătește pentru „Chefi la cuțite“. Cu ce preparat vrea să „cucerească“ juriul

În seara aceasta, la Antena 1, mixul savuros de concurenți veniți din diverse colțuri ale lumii va completa „rețeta“ spectacolului marca „Chefi la cuțite“.

Ediția a șasea aduce în platoul jurizării o prezență cu adevărat extravagantă: Lady Cirka, un artist travestit din Madrid, care vine să le gătească chefilor pui Stroganoff. „Este prima dată când gătesc cu perucă și în această costumație. Va fi o surpriză pentru mine, iar pentru chefi surpriza cred că va fi și mai mare“, a spus Lady Cirka.

Mădălina Cafadaru, care participă la audițiile sezonului 10 cu un preparat specific arăbesc, le dezvăluie juraților dureroasa ei experiență de mamă. „Mi-am crescut singură fiica, deși am pierdut-o pentru o perioadă de un an și ceva“, a povestit Mădălina. Aceasta a trecut după un divorț greu, care a pus capăt căsniciei sale de 18 ani în Dubai.

„Când am cerut divorțul, fetița mea avea șase ani. Iar într-o zi, atunci când m-am dus s-o iau de la școală, nu am mai găsit-o. Am leșinat, m-a luat Salvarea. Am stat în comă câteva luni. Când am ieșit din spital, am aflat că nu pot face nimic pentru a-mi recupera fiica. N-am vorbit cu ea timp de patru luni, ea credea că fugisem în România și o părăsisem“, a povestit concurenta. O nouă luptă pentru amuletă îi va ține „în priză“ pe Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

„Chefi la cuțite“, lider de audiență

Cea de-a cincea ediție „Chefi la cuțite“, difuzată luni seara, s-a situat pe primul loc în preferințele telespectatorilor, fiind lider de audiență la nivel național, urban și comercial. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au oferit un spectacol gastronomic memorabil, într-o întrecere contracronometru: s-a dat lupta pentru amuletă cu cele mai multe farfurii din istoria concursului.

Fiecare chef a avut de pregătit șase preparate într-o oră – câte un preparat la fiecare zece minute, fără posiblitatea de a începe mai multe farfurii în paralel. Marele învingător al serii a fost Sorin Bontea, care și-a adjudecat amuleta ce îi oferă un important avantaj: poate lua în echipă un concurent eliminat din celelalte două echipe.

Finalul celei de-a cincea ediții a emisiunii i-a adus trei cuțite Ștefaniei Pop, concurenta care i-a cucerit pe jurați cu desertul său, mousse de ciocolată neagră cu banană flambată, dar și cu pasiunea sa pentru meseria de cofetar.

„Mereu am fost pasionată de dulciuri. La 17-18 ani, când mă apropiam de terminarea liceului și trebuia să iau decizii despre ce voi face mai departe în viață, știam deja că mi-aș dori să fiu cofetăreasă. Doar că era foarte greu de spus această dorință cu voce tare, pentru că am fost tot timpul genul de elev care învăța foarte bine la școală. Părinții mei aveau așteptări de la mine, să devin medic, avocat sau inginer“, a mărturisit Ștefania.

„Așa că m-am înscris la Facultatea de inginerie, dar după un semestru de studii la Cluj mi-am dat seama că nu sunt deloc împlinită și am decis să vin la București, să fac un curs de cofetar și să și lucrez în domeniu, pentru că așa învăț cel mai bine. Munca în laboratorul de cofetărie m-a făcut să-mi dau seama că-mi place cu adevărat ceea ce fac. Dacă mi-ar fi spus cineva că de bună voie o să mă trezesc dimineața la 4-5 și o să plec noaptea, aș fi spus că în mod sigur nu voi fi eu acea persoană“, a adăugat ea.