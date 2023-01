„Survivor România“: Răzvan Danciu a fost eliminat. Plecarea lui, regretată de ambele echipe și contestată de fani VIDEO

Războinicul de 20 de ani, cel mai tânăr concurent din acest sezon, a părăsit competiția în urma votului publicului.

Andrei Neagu, Codruța Began și Răzvan Danciu au fost cei trei Războinici nominalizați pentru elimiare, însă cel care a părăsit reality-show-ul de la Pro TV a fost Răzvan Danciu.

Plecarea lui i-a lăsat cu lacrimi în ochi pe Războinici și i-a întristat pe Faimoși, chiar și pe Jorge, cu care Răzvan a avut un conflict la sosirea în Republica Dominicană.

„Nu am niciun regret că plec, mi se pare incredibil ca la 20 de ani să trăiești așa ceva, simt doar recunoștință și mlțumire pentru tot ce am trăit aici, pentru echipa asta minunată. Am cunoscut prietenia adevărată, am avut șansa să cunosc și să concurez alături de persoane faimoase. Sunt foarte recunoscător, sunt lacrimi de fericire“, a spus Răzvan Danciu.

Acesta fost eliminat deși a adus constant puncte pentru echipa sa, lucru ce i-a nemulțumit pe mulți fani ai concursului, care au comentat pe Facebook.

„Fix cel la care nimeni nu se gândea că va ieşi, acela a ieşit. Eu nu cred că a fost votat mai puţin decât Andrei. Uitați de voturi, e doar «jocul» producătorilor pentru a crea suspans, surpriză... “.

„Se pare că e nevoie de concurenți slab pregătiți pentru a lăsa avantaj Faimoșilor la următoarele confruntări. Tu ai fost un Războinic adevărat“.

„Am judecat greșit ieșirile lui de la începutul concursului, este un tip foarte serios, competitiv și cu o sensibilitate aparte“.

„Răzvan, un copil bun și educat, altcineva trebuia să plece“.

„Penibilul de actor cu un punct pe lună e păstrat în competiție... Cu ce gândesc unii oameni, e greu de înțeles. Drum bun în viață, Răzvan! Felicitări pentru tot“.

„Chiar îmi pare rău că a plecat. Nu merita să plece. Mult deasupra celorlalți doi, mai ales, mult deasupra lui Neagu. Frumoasă ieșire, cu capul sus, aplaudat la unison de ambele tabere. Asta spune tot“.

„Survivor România“: Război în tabăra Faimoșilor

Pe de altă parte, în tabăra Faimoșilor lucrurile degenerează, iar DOC intră în conflict cu tot mai mulți colegi de echipă. „Se vede clar că nu se mai poate controla. N-ai cum să te enervezi pe un om care nu mai are control asupra propriului corp. Eu cred că el nu o să se schimbe“, a spus Carmen Grebenișan.

„Se pare că și noi avem Maria noastră de la Războinici, în camp. Doc începe să ne ia pe fiecare în parte și să ne jignească, ceea ce pentru mine înseamnă deja bullying“, a adăugat Jorge.

„Ei au venit să joace un personaj aici. Eu ăsta sunt, eu am venit să mă joc pe mine. Azi dimineață m-am trezit și m-am întrebat ce caut eu aici. Îmi vine s-o iau înot până acasă“, a spus și DOC.