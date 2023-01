„Șef sub acoperire“, un nou sezon. Cine e antreprenoarea celebră care își va „spiona“ angajații

Show-ul revine la Pro TV din 9 februarie. Manageri de top intră în propria companie sub o altă identitate, pentru a descoperi ce nu știau despre angajați și propria firmă.

Directorii unor companii de renume din România vor renunța pentru câteva zile la poziția de lideri și se vor transforma total pentru a intra, sub acoperire, în propria lor companie.

În cel de-al treilea sezon, show-ul aduce povești , situații amuzante, dar și noi provocări pentru directorii unor companii cunoscute din România. Timp de câteva zile, ei vor renunța la tot confortul pe care statutul lor îl oferă și vor trăi într-un motel modest, vor conduce mașini second hand, vor face tot ce le stă în putere pentru a-și ascunde identitatea și a lucra sub acoperire fără a fi descoperiți.

Cine e primul „Șef sub acoperire“

În acest sezon, telespectatorii vor putea urmări peripețiile sub acoperire a șefilor unor companii extrem de cunoscute. Inspirați și motivați de dorința de a înțelege și mai bine ce se întâmplă în compania lor, șefii vor afla povești surprinzătoare ale unor angajați, vor vedea implicarea și devotamentul altora, dar și unele probleme pe care firma le are. Aflat sub acoperire, șeful va afla direct de la sursă, care sunt lucrurile care funcționează, cine sunt angajații model, dar și care sunt provocările cu care se confruntă aceștia.

Primul șef sub acoperire este Cristina Bâtlan, co-fondatoarea unei companii de încălțăminte și unul dintre investitorii show-ului „Imperiul Leilor“. „Merg sub acoperire să fiu mai aproape de oamenii mei, vreau să văd care sunt provocările lor și cum sunt ei și nu ar putea să ne spună nouă, ca și proprietari, adică ce simt ei și nu ne arată. Asta vreau să văd, cum e viața reală alături de ei“, a spus Cristina Bâtlan.