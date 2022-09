Ruxi și Cristi Mitrea s-au sărutat, iar Alex Bogdan s-a autoeliminat la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“

Ediția de marți a reality-show-ului de la Pro TV a avut din nou moment tensionate, dar și unele tandre, la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

După ce Răzvan Botezatu a cerut să plece acasă, săptămâna trecută, un alt concurent a luat decizia de a părăsi jungla, mai ales că a avut și el un conflict cu Bia Khalifa, una dintre cele mai controversate vedete din show. Actorul Alex Bogdan a strigat și el „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“ și a părăsit competiția desfășurată în Republica Dominicană.

Pe de altă parte, Ruxi și Cristi Mitrea au ajuns la gesturi tandre, care i-au surprins pe toți cei rămași în competiție. Cei doi au mers într-o peșteră pentru o probă și, chiar dacă au fost rivali și au luptat unul împotriva celuilalt, la revenirea în tabără, spre surprinderea tuturor, Cristi a sărutat-o pe Ruxi.

„M-am pupat cu Mitrică după ce amândoi am lins șobolani“

Apropierea a fost un adevărat șoc și pentru aceasta. „Doamne, m-am pupat cu Mitrică! Efectiv, eu nu pot să trec peste asta. Vă dați seama că în seara asta am lins șobolani și șocul e mai mare că m-am pupat cu Mitrică, decât că am lins șobolanii. Și m-am pupat cu Mitrică după ce amândoi am lins șobolani“, a mărturisit Ruxi.

Reacția celorlalte vedete nu a întârziat să apară: „S-a întors cu asta de mână! O fi pupat-o? Cred că am auzit greșit!“, a spus Mara Bănică. Gestul i-a șocat și pe membrii echipei lui Ruxi: „Ce ai făcut? De ce te-ai pupat cu el? Tu te-ai îndrăgostit de el?“, a întrebat-o Anisia. Nici sportivul nu a scăpat de curiozitatea celorlalți. „Când mă voi simți confortabil, vorbim. Așa am simțit! Am stat prea mult împreună, ce vrei?“, a spus Cristi Mitrea.

Care sunt, de fapt, intențiile celor doi, dar și ce o va face pe Ruxi să spună: ”N-am cum să mă îndrăgostesc așa, doar că... ceva s-a întâmplat!”, vedem astăzi, de la ora 21:30, într-o nouă ediție Sunt celebru, scoate-mă de aici!