„Lia“, serial nou la Antena 1. O fosta balerină la școala Balşoi și un semifinalist Exatlon, în rolurile principale

Postul TV a început filmările pentru „Lia“, un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion. Producția este o adaptare după drama turcească „Asla Vazgeçmem“.

Serialul, care va putea fi urmărit în curând la Antena 1, va aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole.

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Ana Bodea, care îşi face debutul ca actriţă cu acest rol, Ştefan Floroaica, semifinalist Exatlon şi multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu şi actriţa Ioana Blaj.

Absolventă a Universităţii Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale, fosta balerină care a absolvit Şcoala de Balet a teatrului Balşoi din Moscova, Ana Bodea, îi va da viaţă Liei, o tânără de 20 de ani, fiica unui profesor.

După ce își pierde tatăl, se vede nevoită să renunţe la cel mai mare vis al ei, acela de a urma cursurile celebrei şcoli de balet de la Moscova. Fără niciun alt sprijin, Lia decide să vină la singura ei rudă, mătuşa ei, care lucrează pe domeniul Vornicu, unde îl va întâlni pe Petru.

„Personajul pe care îl interpretez, Lia Călin, este, în primul rând, o tânără puternică, ambiţioasă, care a trecut prin multe încercări. Cel mai important pentru mine a fost faptul că atât doamna Ruxandra Ion, cât și scenariștii, au venit cu ideea de a crea o punte între mine și Lia, aducând în povestea ei multe situații prin care am trecut și eu. Pentru mine, deși am fost obișnuită de mică să stau zile întregi la repetiții, acest proiect reprezintă o mare provocare, mai ales că un astfel de personaj trece printr-o gamă largă de trăiri şi sentimente“, a dezvăluit Ana Bodea.

Deşi nu este la prima experienţă în televiziune, Ştefan Floroaica îşi face și el debutul în actorie cu personajul Petru Vornicu. După succesul de care s-a bucurat prin participarea sa la competiţia sportivă televizată, Ştefan şi-a canalizat interesul spre actorie, urmând mai multe cursuri de specialitate în domeniu. „Este primul meu rol, aşa că vine la pachet cu un mix de sentimente: entuziasm, încredere şi deopotrivă îndoială. Totul este nou pentru mine, iar personajul meu mă provoacă să evoluez ca om şi ca actor“, a declarat Ştefan.

De la Exatlon la actorie

Ioana Blaj, cunoscută publicului din mai multre seriale tv, o va interpreta pe Alice, soţia lui Petru Vornicu, care a ajuns în comă în urma unui grav accident provocat chiar de ea, atunci când Petru i-a spus că vrea să divorţeze. Frumoasă, sexy, manipulatoare, egoistă şi extrem de răzbunătoare, Alice recurge la orice e nevoie pentru a-şi atinge scopurile.

„Când am primit telefon să vin la casting pentru rolul Alice, am fost foarte surprinsă, pentru că nu am crezut nicio secundă că va vrea cineva vreodată să rişte cu mine, cu un astfel de rol. Şi iată că am primit această şansă. M-am bucurat enorm, pentru că a face un asemenea rol principal era ceva ce îmi doream de mult timp. Imaginează-ţi că esti un copil şi mergi la un loc de joacă în care ai voie să evadezi şi să faci ceea ce nu ai voie în mod normal. Ei, bine, aşa mă simt eu cu Alice, că e un loc de joacă atât de ofertant şi un spaţiu în care pot crea un personaj care nu e tocmai pozitiv, pe care să-l înţelegi, să-l crezi şi să-l placi, chiar dacă acţiunile ei sunt îndoielnice. E o reală bucurie lucrul la acest personaj“, a dezvăluit Ioana Blaj.