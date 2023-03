„Gala umorului” revine cu un nou sezon la TVR 1

Pe lângă momentele antologice realizate în studiourile Televiziunii Române cu mulţi ani în urmă de maeştrii Generaţiei de Aur a comediei româneşti, „Gala umorului” ne aduce şi 11 scenete în premieră. Noul sezon se vede la TVR 1 vinerea, ora 21.00. Din 24 martie.

Marii actori ai Generaţiei de Aur în scheciuri celebre, momente şi schiţe comice, dar şi scenete în premieră cu actori pe care îi aplaudăm pe scenele teatrelor ne vor ţine companie în fiecare vineri seară, de la ora 21.00, la TVR 1. Emisiunea „Gala umorului” revine, după aproape 7 ani, la TVR 1, postul unde a debutat în martie 2014. Gazdele noului sezon vor fi actorul Dragoş Huluba şi noua sa parteneră de prezentare, actriţa Mirela Zeţa.

După aproape 10 ani de difuzări neîntrerupte în grilele de programe ale Televiziunii Române, ajunşi deja la sezonul 19, realizatorii „Galei umorului” le propun telespectatorilor şi pentru această primăvară 11 episoade pline de umor de calitate. Pe lângă momentele antologice realizate în studiourile Televiziunii Române cu mulţi ani în urmă, de maeştrii Generaţiei de Aur ai comediei româneşti, ne vom delecta şi cu 11 scenete în premieră, din a căror distribuţie fac parte actorii Dorel Vișan, Mirela Zeța, Dragoș Huluba, Tania Popa, Marius Rizea, Adrian Ciobanu şi Silviu Debu.

„Pentru fiecare ediţie în parte am pregătit surprize comice care, suntem siguri, vor face deliciul publicului telespectator de toate vârstele. Astfel, prin măiestria inegalabilior Amza Pellea, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Octavian Cotescu, Stela Popescu, Toma Caragiu şi alte nume mari ale comediei, vom savura porţii consistente de haz şi voie bună, în fiecare vineri seară, de la ora 21.00, la TVR 1”, ne invită Cosmin Dumitru, producătorul „Galei umorului”.

De-a lungul celor optsprezece sezoane difuzate până acum, Dragoş Huluba le-a avut partenere de prezentare pe actriţele Diana Cavallioti şi Corina Dănilă, dar şi pe frumoasa prezentatoare a Ştirilor sportive de la TVR, Eda Marcus. Începând cu această primăvară, lui Dragoş Huluba i se alătură Mirela Zeța, ambii făcând parte din colectivul actorilor Teatrului de Comedie din Bucureşti.

Colaborarea Mirelei Zeţa cu Televiziunea Română a început cu mai mult timp în urmă, pe vremea când era studentă la UNATC. „Există o legătură a mea cu TVR care s-a format în toți acești ani”, declară actriţa. „Cu Mirele Zeţa lucrez de mult timp, atât la Teatrul de Comedie, unde suntem colegi, cât şi la Gala umorului, unde a fost partenera mea în multe scheciuri. Evident, filmările au mers foarte bine şi sunt sigur că vom avea un nou sezon foarte reuşit”, adaugă Dragoş Huluba.

„Cred că o emisiune de umor este necesară în aceste timpuri încărcate de griji. O emisiune care să îi binedispună pe telespectatori, poate chiar să îi facă să râdă, este plusul de care toți avem nevoie”, subliniază Mirela Zeţa.

Pe Mirela Zeţa o putem vedea la Teatrul de Comedie în „Spiritul de familie” sau „Șeful sectorului suflete”, la Teatrul Metropolis - în piesa „Dragostea durează 3 ani”, la Centrul cultural Lumina, în „Liliom”. Și tot la Teatrul de Comedie se pregătește o premieră: piesa „Căsătoria”, de Gogol.

Cu actorul Dragoş Huluba ne întâlnim la Teatrul de Comedie, unde joacă în spectacolele „Bani din cer”, în regia lui Horaţiu Mălăele, „Don Juan”, regia Andreea şi Andrei Grosu, „Arta la domiciliu”, în care deţine dublă calitate - de actor şi regizor, dar şi la TNB, în „A fost odată în România” etc. „Acum lucrez la un proiect teatral care sper că va vedea scena în toamna acestui an, la Teatrul de Comedie. E un spectacol în care voi fi şi actor, şi regizor şi la care ţin foarte mult. Nu o să spun mai multe, dar fiţi pe fază în toamna acestui an. Vă aştept la teatru şi, evident, în faţa micului ecran, la Gala umorului!”

„Stan şi Bran la Oficiul Forţelor de Muncă”, în primul episod „Gala umorului”

În prima ediţie a „Galei umorului”, vineri, 24 martie, ora 21.00, la TVR 1 vom putea vedea câteva scheciuri din Arhiva de Aur care nu au mai fost difuzate de cel puţin 30 de ani. „Astfel, ne vom bucura de un monolog comic realizat de Grigore Pop, al cărui protagonist este Dem Rădulescu. Apoi, un scheci din anul 1993, cu Puiu Călinescu şi Mihai Stoenescu, un alt moment foarte bun cu Rodica Popescu Bitănescu şi Rodica Sanda Țuțuianu, după un text de Tudor Mușatescu, precum şi varianta originală a celebrului Cine e Didina?, jucat iniţial undeva la începutul anilor ’80, de Stela Popescu şi Alexandru Arşinel. Nu în ultimul rând, o vom revedea pe Tamara Buciuceanu Botez interpretând în stilul său inconfundabil un monolog despre gospodine. Tot în prima ediţie, vom difuza şi două dintre premierele realizate special pentru „Gala umorului”: „Stan şi Bran la Oficiul Forţelor de Muncă” (cu Dragoș Huluba în rolul lui Stan şi Marius Rizea, în rolul lui Bran) şi „Istoria repovestită” (cu Mirela Zeța şi Marius Rizea)”, dezvăluie Cosmin Andrei, producătorul emisiunii „Gala umorului”, de la TVR 1.