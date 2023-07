Dansul zombie care a șocat juriul de la „Americaʼs Got Talent“. E ireal ce fac dansatorii cu trupurile lor VIDEO FOTO

Deși talent-show-ul are o lungă istorie în spate, momentul artistic al trupei Atai Show a fost o premieră absolută.

Cei patru membri ai juriului ediției americane Got Talent (Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum și Sofia Vergara) au avut una dintre cele mai mari surprize în cadrul show-ului, iar reacțiile lor amestecate - uimire, admirație, repulsie, fascinație și groază – au vorbit în numele lor. Până și „durul“ Simon Cowell a rămas fără cuvinte în timpul momentului de dans susținut de trupa Atai Show.

Break-dance-ul extrem al celor patru dansatori a sfidat limitele fizice, iar contorsionările acestora au ținut cu sufletul la gură întreaga audiență și au trezit cele mai neașteptate reacții.

Cei patru membri poartă măști și costume înfricoșătoare, nu rostesc niciun cuvânt și își fac numărul pe o coloană sonoră cu efecte desprinse din filmele de groază cu zombie.

Atai Show a mai participat în urmă cu câțiva ani la „Americaʼs Got Talent“, sub denumirea Adem Show, dar nu au trecut de etapa audițiilor. Cei patru dansatori sunt din fosta republică sovietică Kârgâzstan, iar fondatorul grupului este Atai Omurzakov. Ei au mai apărut în emisiunea BBC Kyrgyz „The Fifth Floor“ și la „Asiaʼs Got Talent“.