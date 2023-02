Codruța, eliminată de la „Survivor România“. S-a împăcat cu Războinicii și și-au luat rămas-bun în lacrimi VIDEO

După numeroase conflicte și certuri cu colegii de echipă și după patru nominalizări pentru eliminare, Codruța Began a părăsit competiția de la Pro TV.

Șase concurenți au fost propuși pentru eliminare în această săptămână la „Survivor România“, după ce fiecare echipă a pierdut câte un joc de imunitate: trei din echipa Faimoșilor (Ada, Kamara și Bianca Patrichi) și trei din echipa Războinicilor (Codruța Began, Alexandra Ciomag și Alexandra Porkolab).

Codruța a avut până acum cele mai mlte nominalizări din această ediție a reality-show-ului, patru, însă la primele trei a fost salvată de publicul care a votat. De această dată, însă, a adunat cele mai puține voturi, astfel că a părăsit „Survivor România“.

În cele cinci săptămâni petrecute în jungla din Republica Dominicană, Codruța a fost adeseori în centrul unor scandaluri cu colegii de echipă, având puțini aliați printre aceștia. Profesoara de sport în vârstă de 47 de ani a fost cea mai în vârstă concurentă din tribul Războinicilor, însă a reușit să adune destule puncte pentru echipa sa, pe traseu.

Despărțirea a fost mai emoționantă decât se așteptau Războinicii, mai ales că, pe ultima sută de metri, chiar înainte de Consiliul de eliminare, au făcut pace cu Codruța.

„Vreau să cred că plec cu fruntea sus, că am trăit cea mai tare experiență a vieții mele. Sunt onorată că am avut ocazia să lupt împotriva Faimoșilor, am o admirație aparte față de cei care au reușit să facă ceva cu viața lor. Dar, cel mai tare mă încarcă sentimentul că am făcut prte din cea mai frumoasă și cea mai tare echipă de Războinici. Regret că am fost subiectul unor discuții și certuri, dar astea sunt greu de evitat. Ce vreau să subliniez este că plec împăcată. Chiar dacă am avut parte de discuții și certuri, am făcut pace cu toți“, aspus Codruța Began.

Concurenta și-a luat un rămas-bun emoționant, cu lacrmi în ochi, de la colegii săi Războinici de la „Survivor România“.