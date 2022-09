„Chefi la cuțite“: Iulia Albu și transsexualul cunoscut drept „Păpușa umană Ken“ „condimentează“ show-ul FOTO

Câteva prezențe extravagante își vor face apariția în platoul show-ului culinar difuzat în această seară la Antena 1.

Cei trei membri ai juriului „Chefi la cuțite“ primesc vizita Iuliei Albu, dar și a Jessicăi Alves, un transsexual care a fost cunoscut cândva drept „Păpușa umană Ken“, din cauza numeroaselor operații estetice.

Iulia Albu pregătește un preparat cu adevărat surprinzător. „Eu nu știu să gătesc. Știu doar să mă gătesc. Dar am vrut să vin aici pentru a vă face o surpriză“, le-a spus ea chefilor și le-a prezentat un desert unic, o combinație între artă și gastronomie.

Seara extravaganțelor aduce o altă vizită specială. Jessica Alves, cunoscută cândva drept Rodrigo Alves - Păpușa umană Ken, vine să le dovedească chefilor că, dincolo de faima internațională câștigată în urma numeroaselor intervenții estetice, are și talent în bucătărie.

→ Imaginea 1/4: chefi la cutite jessica alves 2 foto antena 1 JPG

Dar, pe lângă farfuriile pregătite pentru chefi, întâlnirea cu Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu este un prilej de mărturisiri uimitoare din partea invitatei sosite din Marea Britanie.

În prezent model, Jessica Alves are 38 de ani și este urmărită de peste 6,7 milioane de persoane pe Instagram. „De doi ani am făcut tranziția de la bărbat la femeie. Am fost bărbat. Acum sunt 100% femeie. Am trecut prin toate operațiile necesare pentru a deveni femeia care sunt azi“, a declarat Jessica Alves, precizând că are mai mult de 60 de intervenții și că și-a scos patru coaste.

„În ultimii 10 ani am participat la peste 600 de emisiuni din toată lumea. Înainte, am fost foarte nefericită, am avut depresie, consumam mult alcool, nu voiam să mai ies din casă, uram să port haine de bărbat. Apoi am fost la doctor și am primit diagnosticul de disforie de gen. Atunci, specialiștii mi-au spus că am de ales: să fac această tranziție sau să am în continuare o viață nefericită“, a mărturisit în emisiune Jessica Alves.

„Este foarte dificil să-mi găsesc un iubit, un bărbat care să fie mândru de mine, să mă respecte și să mă iubească. Vreau să mă căsătoresc și să am copii. Pot adopta sau pot recurge la o mamă surogat. Dar întâi trebuie să găsesc un tată pentru copilul meu. Așa că dacă știți un bărbat bun, care se pricepe să și gătească, dați-mi un mesaj“, a adăugat ea.

Printre concurenții care în seara aceasta vor aștepta cu multă emoție verdictul juraților se numără și Brighitta Gheorghe, cunoscută pe scena muzicală ca Brighi. După colaborări muzicale cu nume celebre precum Speak, Cabron și Pacha Man, Brighitta și-a asumat o nouă provocare în viață, renunțând la muzică pentru gastronomie.