Celebrul prezentator TV Michael Parkinson a murit la vârsta de 88 de ani. „Nu va exista niciodată cineva mai bun”

A avut o carieră TV ce s-a întins pe șapte decenii și a intervievat cele mai mari vedete ale lumii. Michael Parkinson s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Elton John s-a numărat printre foștii oaspeți, care i-au adus un omagiu.

Considerat o adevărată „legendă TV”, Elton John a spus despre Michael Parkinson „a scos mereu în evidență tot ce e mai bun de la oamenii pe care i-a avut invitați”, notează BBC News.

Omagii ale foștilor săi invitați

Michael Caine a fost de acord că „a scos în evidență tot ce a fost mai bun, din toți cei pe care i-a întâlnit”, în timp ce David Attenborough a spus că „și-a dorit întotdeauna ca intervievatul să strălucească”.

„Michael, a fost întotdeauna prietenos, întotdeauna minuțios, întotdeauna inteligent. Întotdeauna și-a făcut temele, a știut întotdeauna care sunt părțile interesante și cum să își ghideze invitatul”, a spus David, care a fost invitat la Parkinson de mai multe ori, pentru BBC Radio 4 The World At One.

El a adăugat: „Ca spectator, știai că dacă Michael punea întrebările vor fi întrebări bune și va obține răspunsuri bune”.

Comediantul Stephen Fry a descris interviul cu Michael ca fiind „imposibil de palpitant”.

Fostul arbitru de cricket Dickie Bird, prieten din copilărie, a declarat pentru agenția de presă PA: „Prietenia lui a însemnat pentru mine mai mult decât orice altceva. Dacă doream vreun sfat, îl sunam pe Parky. El m-a ajutat în multe, multe feluri. Nu va exista niciodată o gazdă de emisiuni precum Michael Parkinson. A fost cel mai bun. Nu va exista niciodată cineva mai bun decât el.”

Directorul general al BBC, Tim Davie, l-a descris ca fiind „cu adevărat unic”, un jurnalist incredibil care îi va lipsi enorm.

Cariera lui Michael Parkinson

Michael a prezentat prima sa emisiune „Parkinson”, în 1971, la televiziunea BBC. Aceasta a rulat inițial timp de 11 ani și a cuprins sute de episoade.

S-a întors la BBC, în 1998, pentru o altă serie a emisiunii. Michael a estimat că a intervievat peste 2.000 de invitați, în total.

Printre oaspeții săi de seamă se numără: Billy Connolly, Muhammad Ali, Elton John, Madonna și Dame Helen Mirren. Dintre multele celebrități pe care le-a intervievat, Michael a spus că Ali era favoritul lui.

Născut în 1935, în satul Cudworth din sudul Yorkshire, legenadarul prezentator a fost fiul unui miner, care i-a insuflat fiului său dragostea pentru cricket. Primul său loc de muncă a constat în colectarea de rezultate sportive, pentru un ziar local.

După doi ani în armata britanică, a lucrat ca jurnalist pentru Manchester Guardian (rebotezat ulterior Guardian) înainte de a se alătura Daily Express din Londra. S-a mutat în televiziune ca prezentator și reporter de actualitate atât pentru Granada, cât și pentru BBC, înainte de a fi recrutat pentru a-și prezenta emisiunea ce îi purta numele, la BBC One.

Michael a dat jos cortina timp de mai bine de 30 de ani. Episodul final, ce a rulat timp de două ore, a fost difuzat în 2007, cu participarea lui David Beckham, Michael Caine, David Attenborough, Judi Dench, Edna Everage, Billy Connolly, Peter Kay și Jamie Cullum.

În altă parte, cariera sa TV a inclus și emisiunea matinală la ITV, „Give Us a Clue” și „Going For a Song”, de la BBC One's. De asemenea, timp de trei ani a găzduit emisiunea „Desert Island Discs” la BBC Radio 4, în anii 1980.

Prezentatorul a dezvăluit că a primit tratament de radioterapie pentru cancerul de prostată, cu care a fost diagnosticat în 2013.

„Sir Michael Parkinson a murit liniștit acasă aseară, în compania familiei sale. Familia cere să li se acorde intimitate”, se arată într-o scurtă declarație a familiei prezentatorului, transmisă joi.

Secretarul pentru Cultură britanic, Lucy Frazer, l-a numit pe Sir Michael un „gigant al radiodifuziunii care a stabilit un standard de aur pentru interviul de televiziune”.