Asa Butterfield, despre rolul din „Sex Education“: „Am abordat subiecte delicate, dar care au la bază dragostea, căldura și prietenia“ | EXCLUSIV

„Sex Education“ este un serial care abordează subiecte sensibile, intime, în care se pot regăsi depotrivă adolescenții și adulții.

„Sex Education“, unul dintre cele mai populare seriale marca Netflix, mai ales în rândul tinerilor, a ajuns la final, odată cu apariția sezonului 4. Adolescenții din Moordale continuă să își contureze propria identitate și să răspundă la cât mai multe dintre întrebările din intimitatea lor. Otis Milburn, interpretat de Asa Butterfield, este un elev mai mult introvertit și stângaci, care oferă sfaturi despre viața intimă colegilor săi. Această personalitate a dobândit-o de acasă, mama lui fiind un terapeut în probleme sexuale, astfel că dilemele și evenimentele cu care Otis se confruntă sunt de înțeles.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru „Weekend Adevărul“, Asa Butterfield (26 de ani) povestește ce se întâmplă în acest ultim sezon cu personajul său, dar și cât de important este un astfel de serial pentru tineri, dar și pentru adulți. Butterfield este cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „Hugo“, „Merlin“, „Băiatul în pijamale cu dungi“ sau „Copiii domnișoarei Peregrine“.

„Weekend Adevărul“: La ce ne putem aștepta de la povestea lui Otis în acest sezon?

Asa Butterfield: Acum are o surioară, cu care se descurcă bine. Dar ceea ce îi este greu este faptul că mama lui, Jean, nu se confruntă cu a fi din nou mamă și este supus unei mari presiuni pentru a face față. Cred că se luptă să echilibreze școala și viața lui în afara acesteia și, de asemenea, să fie un frate mai mare. E plăcut să vezi acea parte a lui în care este forțat să crească și să-și asume ceva responsabilitate.

Există o replică frumoasă în care îi spune lui Jean: „Mă tratezi ca pe un adult, dar încă am nevoie de o mamă“. Asta rezumă puțin acest sezon, faptul că este prins între a fi băiat și a fi bărbat?

Da, mai are multe de făcut și vedem multe lucruri care se întâmplă în acest sezon. Există această împingere și tragere constantă între el și Jean și ceea ce au nevoie unul de la celălalt. Otis poate fi puțin egoist și poate fi puțin iritabil. Relația dintre el și mama lui este încă uneori instabilă și se ciocnesc. Acum există un copil în amestec și, de asemenea, sora lui Jean, Joanna, intră în luptă, ceea ce creează o cu totul altă dinamică!

Cum reacționează Otis la o școală nouă?

Obținem o serie complet nouă de personaje și este întotdeauna distractiv să vedem cum acest lucru aruncă pe ecran relațiile pe care le cunoaștem. Noile personaje de la școală au idei ușor diferite și sunt destul de diferite, așa că Otis trebuie să-și schimbe tactica. Se luptă cu asta o vreme, dar ajunge să fie destul de amuzant.

Istorii de familie

Povestește-ne puțin, te rog, despre mătușa lui, Joanna.

Este amuzantă. Este un plus cu adevărat distractiv. Există o adevărată înțepătură între Jean și Jo, dar prin asta aflăm multe despre istoria și familia lui Jean, ceea ce este cu adevărat intrigant.

Jean a fost întotdeauna foarte stăpână pe sine și totuși o vedem copleșită în acest sezon, nu-i așa?

Absolut. Vedem laturi noi pentru toate personajele din acest sezon datorită lucrurilor cu care trebuie să se confrunte. Dar să vezi seriozitatea a ceea ce înseamnă să fii părinte și să simți că nu ai făcut o legătură cu copilul tău, că nu ești pregătit și că ai toate aceste responsabilități, este destul de descurajant.

Profunzimea unei relații adolescentine

Cum se dezvoltă relația dintre Otis și Eric în această serie?

Cred că aceasta este, probabil, cea mai tumultuoasă parte a relației dintre ei, care a fost foarte greu de jucat, pentru că Ncuti (Gatwa – n.r.) și cu mine ne înțelegem atât de bine. Ne plac scenele noastre împreună și ne place să ne distrăm împreună, așa că este greu de fiecare dată când personajele noastre se încurcă. Urâm că nu ne putem distra unul cu celălalt pentru că suntem atât de apropiați și avem un asemenea raport. Înseamnă că putem împinge acele scene destul de departe, totuși, ceea ce este frumos. Cred că este mai bine pentru relația lor, deoarece îi permite lui Otis și Eric să aibă conversații pe care nu le-au avut până acum și sunt capabili să se vadă părți unul altuia pe care probabil le-au dat deoparte. Anterior, s-au legat pentru a se distra și nu au reușit să intre în conversații adevărate, profunde, conversații care ar putea fi greu de purtat. Sezonul acesta depășește acele granițe, este plăcut să le vezi deschizându-se unul față de celălalt.

Ce cauzează ruptura?

Vezi un pic de gelozie din partea lui Otis pentru că Eric găsește o legătură cu noul grup popular de la Cavendish, The Coven, iar Otis se simte destul de lăsat pe afară. Otis poate fi destul de petulant și iritabil și asta provoacă o ruptură între ei.

Cum se dezvoltă relația cu Maeve în acest sezon?

Ea este în America, așa că există o distanță uriașă între ei și nu este cert dacă se va întoarce. Lucrurile se schimbă între ei și trebuie să-și dea seama ce vor cu adevărat.

A fi adult și a fi copil în același timp

„Sex Education“ nu s-a ferit niciodată de subiecte dificile sau tabu. Există ceva de care ești deosebit de mândru?

Sunt foarte mândru de toată lumea. Acesta nu a fost un serial ușor de făcut. Am fost nevoiți să abordăm unele subiecte destul de delicate de-a lungul anilor și am filmat prin multe suișuri și coborâșuri, inclusiv în perioada de COVID-19, iar unele dintre scene sunt deosebit de intime. Am avut reacții de la tot felul de oameni din diferite grupe de vârstă, din toate părțile lumii, care s-au conectat într-un fel la acest serial și cred că este foarte, foarte rar. Nu știu exact cum am făcut-o, dar este cu adevărat special că am făcut-o. Cred că acest serial va fi amintit multă vreme, mai ales de către generațiile tinere. Sper ca fanii să găsească putere prin personaje, o lume la care să se conecteze și să simtă că ceea ce experimentează este normal și în regulă și că toată lumea trece prin asta. Din câte îmi dau seama, oamenii au luat ceva special din vizionarea acestui spectacol. Acoperă o mulțime de subiecte, dar dedesubt este vorba despre dragoste, căldură și prietenie și nu doar adolescență, ci și a fi adult. Există personaje în care toată lumea se poate vedea și cu care se poate conecta.

Poți alege un moment preferat?

Pentru mine, lucrez îndeaproape cu un grup de oameni cu adevărat talentați pe parcursul a patru ani. În acel timp, conexiunile noastre au devenit mai puternice, prieteniile noastre mai puternice și actoria noastră mai puternică, ceea ce cred că este cu adevărat unic și cu adevărat special. Relația mea și a lui Ncuti este ceva ce îmi voi aminti mereu, pentru că a fost atât de importantă pentru spectacol și atât de importantă pentru personajele noastre. Au fost întotdeauna unele dintre scenele mele preferate de filmat, fie că suntem pe biciclete, fie că ne-am plimbat pe coridoarele școlii. Acele momente vor fi întotdeauna deosebit de speciale pentru mine.

„Nu apelăm la clișee tipice dintr-o comedie dramatică pentru adolescenți“

Cum te-ai simțit când ai filmat ultimul tău sezon din „Sex Education“?

Este unul dintre acele lucruri cărora le acorzi ani de zile să le construiești și apoi se întâmplă în sfârșit. Aproape că nu părea real la început: filmam mereu fără să știm dacă este sau nu ultimul sezon și când filmam nu știam. Lăsam întotdeauna ușa ușor deschisă. Dar cred că sezonul 4 a legat acele fire într-un mod deosebit de frumos, de care cred că oamenii vor fi foarte mulțumiți. A fost un sentiment dulce-amărui. Serialul a fost o parte atât de importantă din viața noastră în ultimii patru sau cinci ani. Este trist să ne luăm rămas-bun de la aceste personaje cu care am fost atât de mult timp. Dar, în același timp, am spus: „Este acesta momentul potrivit pentru a merge mai departe?“ și cred că este. Mă bucur că atât de mulți oameni s-au bucurat de ceea ce am făcut și au găsit ceva în viața acestor personaje care rezonează cu ei. Este foarte greu de făcut. Suntem foarte, foarte norocoși, iar eu sunt cu adevărat recunoscător.

Aveai idee când ai început să filmezi primul sezon că va rezona atât de mult în oameni?

Nu, habar n-aveam. Nu aveam cum să știm. Însă a luat o cale minunată.

Rețeta succesului: experiența umană

Care crezi că este secretul succesului său?

Este o combinație de lucruri. Cred că este onestitatea cu care spunem aceste povești, aceste personaje. Nu apelăm la clișee și nu facem scene tipice dintr-o „comedie dramatică pentru adolescenți“. Cred că subminăm așteptările multor oameni cu personajele și felul în care evoluează poveștile lor. Scenariul este într-adevăr încântător și amuzant. Nu te ține înapoi: este sincer, sincer, relatabil și frumos regizat. Ben Taylor (n.r. – regizorul sezoanelor 1-3) a avut o contribuție importantă pentru a ne oferi această viziune la începutul primului sezon, prezentându-ne tuturor cum credea că va funcționa acest spectacol și cum se vor conecta oamenii la el. Am avut baza aceasta în restul sezoanelor și cred că asta ne-a dat libertatea și încrederea de a face ceea ce am făcut și de „a locui“ în aceste personaje.

Stilul preia influențe din tot felul de filme și emisiuni TV de succes din anii ’80 și ’90. Ți-a plăcut asta?

Da, în totalitate, și cred că asta funcționează bine la nivel internațional, pentru că avea o senzație de altă lume. Nu se simțea deosebit de britanic, nici prea american. A fost această adevărată călătorie nostalgică către filmele din epoca lui John Hughes, care a fost întotdeauna una dintre cele mai mari referințe ale mele. Sunt filme pe care toată lumea le cunoaște și cu care toată lumea se poate identifica. Însă este mai puțin important, în cele din urmă este vorba despre experiența umană și la asta se conectează oamenii cu adevărat.

Jacheta magică

Ai luat ceva acasă de la filmări, măcar pentru un timp?

Nu, dar am cerut jacheta și o aștept prin poștă la un moment dat!

Este atât de legată de personajul tău...

Da, poate ar trebui s-o transform într-o pălărie. Nu știu ce voi face cu ea.