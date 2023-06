Zdob și Zdub a lansat un nou clip, creat cu ajutorul inteligenței artificiale VIDEO

AI a creat în acest videoclip o lume ilustrativă care îmbină elemente de suprarealism, fantezie și artă experimentală.

Piesa „Muma Pădurii“, pentru care inteligența artificială a creat noul clip, face parte de pe albumul „Bestiarium“, material apărut în toamna anului 2019. Videoclipul experimental a fost filmat și editat de producătorul de clipuri Igor Levinski, care colaborează cu trupa 20 de ani.

Acest clip este o creație unică, datorită faptului că a fost dezvoltat cu ajutorul tehnologiei avansate a inteligenței artificiale. Fiind antrenată pe baza diferitelor stiluri vizuale, AI a creat o lume ilustrativă uimitoare care îmbină elemente de suprarealism, fantezie și artă experimentală. Acesta este primul astfel de proiect din Moldova, care va atrage atenția iubitorilor de muzică și cunoscătorilor de artă contemporană.

„Din punct de vedere muzical, compoziția este un amestec de punk rock și muzică etnică colorată. „Cu videoclipul «Muma Pădurii» încheiem seria de clipuri de poveste din albumul nostru «Bestiarium», care a fost lansat în noiembrie 2019: «Lupul Solitar», «Omul Liliac», «Сolinda Leului», «Ursul», «Sânziene», «Miorița». Printre turnee, producătorul nostru de clipuri, Igor Levinski, ne-a sunat și ne-a propus să încercăm să filmăm un videoclip folosind noile tehnologii ale inteligenței artificiale.

Eram pe cale să organizăm o nouă ședință foto cu Katea Liberkat și am decis să combinăm aceste două procese creative! Gândindu-ne la melodia potrivită pentru această idee, ne-am oprit alegerea la piesa care este interpretată la concertele noastre: «Muma Pădurii». Am luat o mască, niște piei, o tamburină și toiagul unui cioban grec, am improvizat în timpul ședinței foto. A doua parte a clipului a fost filmată în pădure, iar fotografei Katea i s-a propus să joace rolul zânei pădurii“, a povestit Roman Iagupov, solistul trupei.

„În ultimele două luni, am aprofundat studiul capacităților AI și am descoperit mai multe instrumente disponibile pentru crearea imaginilor video. Așa a apărut ideea de a realiza primul clip experimental, bazat pe aceste tehnologii, pentru vechii mei prieteni muzicieni. În timp ce această tendință capătă popularitate în lume cu pași rapizi, noi am câștigat deja o experiență bună pentru dezvoltarea ulterioară, dacă lumea nu se va sătura de acest tip de artă în timpul apropiat“, a dezvăluit și producătorul de videoclipuri Igor Levinski.