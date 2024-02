Taylor Swift a dezvăluit lista melodiilor de pe cel mai nou album al său, „The Tortured Poets Department”. A anunţat lansarea lui chiar la gala Premiilor Grammy

Taylor Swift a dezvăluit lista melodiilor incluse pe cel mai nou album al său, „The Tortured Poets Department”. A anunţat lansarea lui chiar la gala Premiilor Grammy

Luni, Taylor Swift a distribuit pe pagina sa oficială de facebook o fotografie a discului fizic cu cel mai nou album al său, „The Tortured Poets Department”. În acest fel, ea a dezvăluit titlurile celor 16 piese şi al piesei bonus de pe noul album.

Intitulat „The Tortured Poets Department”, acesta include şi colaborări cu alţi artişi, mai exact cu trupa britanică Florence + The Machine şi cu rapperul american Post Malone, informează Agerpres, citând DPA şi PA Media.

Este vorba despre „Florida!!!”', o melodie în care va cânta alături de Florence + The Machine, o trupă britanică a cărei lideră este Florence Welch, precum şi despre o melodie intitulată „Fortnight”, care îl include pe cântăreţul Post Malone.

Pe coperta albumului mai apar „So Long, London”, „I Can Fix Him (No Really I Can)”, „Guilty As Sin?”, „The Smallest Man Who Ever Lived”, „I Can Do It With A Broken Heart” şi „Clara Bow”, iar melodia bonus este intitulată „The Manuscript”.

Vă reamintim că Taylor Swift, în vârstă de 34 de ani, a câștigat în weekend Premiul Grammy pentru albumul anului și cel mai bun album vocal pop pentru „Midnights” și, în discursul de acceptare a premiului, a anunțat lansarea albumului intitulat „The Tortured Poets Department” pentru data de 19 aprilie.

„Bine, acesta este al 13-lea meu Grammy, care este numărul meu norocos. Nu știu dacă v-am spus vreodată asta”, a glumit vedeta pop în debutul discursului său. Ea a continuat să le mulțumească fanilor și a spus că îi va răsplăti „dezvăluindu-vă un secret pe care vi l-am ținut ascuns în ultimii doi ani, și anume că noul meu album, nou-nouț, va apărea pe 19 aprilie”.

Albumul în varianta vinil este disponibil pentru precomandă pe site-ul lui Taylor Swift şi include „o copertă colecţionabilă sub forma unei cărţi de 24 de pagini, cu versurile a trei melodii scrise de mână şi fotografii care nu au mai fost publicate până acum”.